Mãi nhớ ơn những người đã cống hiến máu xương cho Tổ quốc

ANTD.VN - Ngày 17-7-2026, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đến thăm, động viên, tặng quà các đồng chí thương, bệnh binh và người có công đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho Quan thuộc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình.

Đoàn công tác do Thiếu tướng Võ Anh Tuấn - Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn.

Cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho Quan, tiền thân là Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, được thành lập từ tháng 5-1965. Hiện Cơ sở đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 105 đối tượng thuộc diện người có công và gia đình chính sách, gồm 57 thương, bệnh binh (trong đó có 3 đồng chí nguyên là CBCS Công an nhân dân), 3 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 28 con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị di chứng tâm thần và 17 thân nhân người có công với cách mạng.

Thiếu tướng Võ Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại buổi gặp mặt

Những năm qua, tập thể cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng của cơ sở luôn tận tụy thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Tại buổi tặng quà, Thiếu tướng Võ Anh Tuấn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các đồng chí thương, bệnh binh và người có công; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thiếu tướng Võ Anh Tuấn ân cần thăm hỏi các đồng chí thương binh, bệnh binh, có người có công đang được điều trị tại đây

Đồng thời bày tỏ lòng mong muốn các đồng chí luôn giữ gìn sức khỏe, vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật, tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thương binh tàn nhưng không phế”. Trong dịp này, Thiếu tướng Võ Anh Tuấn cũng chia sẻ những khó khăn với Ban Giám đốc và cán bộ công nhân viên đang công tác tại cơ sở.

Thiếu tướng Võ Anh Tuấn khẳng định, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đặc biệt quan tâm, triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Thiếu tướng Võ Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tặng quà và chia sẻ với những khó khăn của BGĐ và cán bộ công nhân niên của Cơ sở

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ triển khai đồng bộ nhiều hoạt động an sinh xã hội, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ thương, bệnh binh, chăm lo gia đình chính sách...

“Những việc làm đó không chỉ thể hiện trách nhiệm chính trị, trách nhiệm công dân mà còn là tình cảm, sự tri ân sâu sắc của CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh vệ nói riêng; kế thừa xứng đáng những thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc ANTT, phục vục sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước” - Thiếu tướng Võ Anh Tuấn khẳng định.

Bộ Tư lệnh lắp đặt hệ thống lọc nước tặng Cơ sở

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã lắp đặt tặng Cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho Quan 1 hệ thống lọc nước tổng công suất 250l/h phục vụ ăn uống trị giá 55 triệu đồng; tặng 105 phần quà trị giá 105 triệu đồng cho 105 thương bệnh binh và người có công với cách mạng; tặng 10 triệu đồng cho tập thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm.

Ông Đào Mạnh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Những món quà nhỏ bé nhưng thấm đẫm nghĩa tình thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh và CBCS Cảnh vệ đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện BGĐ Trung tâm và các thương binh bệnh binh

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đào Mạnh Hải - Phó Giám đốc Cơ sở đã bày lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và khẳng định, trong thời gian tới tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của trung tâm sẽ đoàn kết nỗ lực vươn lên tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, phát huy năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới.