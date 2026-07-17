Hàng loạt địa phương miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027

ANTD.VN - Theo lộ trình Chính phủ quy định từ năm học 2029-2030, học sinh trong cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa, tuy nhiên, ngay năm học tới, nhiều địa phương đã lên kế hoạch triển khai ngay chính sách này.

Miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên cả nước từ năm học 2029-2030

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh, người học các chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và chương trình xóa mù chữ, theo hình thức mượn-trả, ngay từ năm học 2026-2027.

Theo kế hoạch, các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa tại thư viện trường vào đầu năm học hoặc đầu mỗi học kỳ, bảo đảm hoàn thành công tác bàn giao chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng.

Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả đầy đủ bộ sách giáo khoa đã mượn cho thư viện nhà trường trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc năm học, hoặc tại thời điểm học sinh thực hiện thủ tục chuyển trường, thôi học.

Trường hợp sách giáo khoa bị mất hoặc hư hỏng không thể sử dụng do lỗi chủ quan, học sinh hoặc người giám hộ hợp pháp có trách nhiệm bồi hoàn cho nhà trường bằng hiện vật hoặc tiền mặt; trong đó, các đơn vị ưu tiên bồi hoàn bằng sách giáo khoa mới cùng loại, đúng danh mục quy định.

Trường hợp không có hiện vật thay thế, giá trị bồi hoàn bằng tiền mặt được tính giảm trừ theo tỷ lệ thời gian đã sử dụng của tài liệu.

Cụ thể, mức thu bằng 80% giá trị sách nếu thời gian sử dụng dưới 1 năm; thu 50% nếu thời gian sử dụng từ 1-3 năm; thu 20% nếu thời gian sử dụng từ 3-5 năm.

Các trường hợp sách giáo khoa đã qua sử dụng trên 5 năm sẽ không thực hiện thu tiền bồi hoàn. Sở GD-ĐT chủ trì điều phối, thực hiện việc điều chuyển linh hoạt sách giáo khoa giữa các thư viện trường học cùng cấp trên địa bàn thông qua cơ chế liên thông, bảo đảm tối ưu hóa hiệu suất tài sản công trước khi phê duyệt phương án mua sắm mới.

Ngân sách nhà nước bố trí nguồn kinh phí mua sắm bổ sung hằng năm trong dự toán chi thường xuyên để thay thế kịp thời số lượng sách giáo khoa bị hư hỏng do hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng.

Tỉnh Quảng Ninh cũng thông báo từ năm học 2026-2027 sẽ triển khai việc cho mượn sách giáo khoa miễn phí với học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên cấp THPT đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 229 cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên với trên 293.000 học sinh, học viên được mượn sách giáo khoa miễn phí.

Riêng TP.Huế, bắt đầu từ năm học 2026-2027, thành phố cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, bao gồm các trường công lập, ngoài công lập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các đối tượng theo quy định.

Sách giáo khoa được cấp phát cho học sinh sử dụng theo hình thức mượn - trả hằng năm thông qua quản lý của hệ thống thư viện trường học. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách khoảng 52,8 tỉ đồng.

Theo lộ trình trong Nghị định số 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, từ năm học 2029-2030, học sinh trong cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa.