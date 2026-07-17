Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an căng mình giữa lũ dữ cứu dân

ANTD.VN - Trước diễn biến đặc biệt phức tạp của mưa lũ, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động tổng lực các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, cứu nạn, cứu hộ. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được điều động tới các khu vực trọng điểm, nơi mưa lũ đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Lực lượng Công an giúp dân di chuyển đồ đạc, tài sản tránh ngập nước

Mưa lớn kéo dài gây lũ ống, lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương của tỉnh Lai Châu. Trong điều kiện nhiều tuyến đường bị chia cắt, thông tin liên lạc gián đoạn, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu đã khẩn trương có mặt tại các điểm xung yếu, xuyên đêm cứu người mắc kẹt, sơ tán nhân dân, phân luồng giao thông và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Lực lượng Công an tiếp cận cứu người dân bị ảnh hưởng do lũ quét

Trước diễn biến đặc biệt phức tạp của mưa lũ, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động tổng lực các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, cứu nạn, cứu hộ. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được điều động tới các khu vực trọng điểm, nơi mưa lũ đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Sáng 17-7, mưa lớn kéo dài đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở tại nhiều địa phương, trong đó xã Mường Than là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ngay khi nước lũ dâng cao tại các bản Chít, Nậm Sáng, Sắp Ngụy và Noong Thăng, Công an xã Mường Than lập tức triển khai lực lượng xuống địa bàn, nắm chắc tình hình, cảnh báo nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai.

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn

Khoảng 9h cùng ngày, Công an xã Mường Than nhận được tin báo anh Lò Văn Chải (SN 1993) và anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1991), cùng trú tại bản Chít, bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ trên suối Nậm Vai. Trong điều kiện dòng nước chảy xiết, mang theo bùn đất, cây gãy và nhiều vật cản, việc tiếp cận các nạn nhân vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, với tinh thần "vì nhân dân phục vụ", lực lượng Công an đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tại chỗ, tìm mọi biện pháp tiếp cận hiện trường.

Nhanh chóng hỗ trợ, cứu nạn người dân gặp nguy hiểm

Sau hơn hai giờ căng mình giữa dòng nước dữ, đến khoảng 11h15, hai nạn nhân đã được giải cứu an toàn, đưa vào bờ và chuyển đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Cuộc giải cứu thành công không chỉ thể hiện tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của lực lượng Công an mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân trong những thời điểm cam go nhất của thiên tai.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với địa phương. Tại bản Chít, khoảng 15 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, 32 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Nhiều phương tiện, tài sản của người dân bị dòng nước cuốn mất, hệ thống thông tin liên lạc tại một số khu vực bị gián đoạn, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ và chỉ huy điều hành.

Lực lượng Công an nhanh chóng hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn

Trên tuyến Quốc lộ 32, đoạn Km354 qua bản Che Bó, xã Mường Than, khoảng 800m mặt đường bị ngập sâu trong nước lũ và bùn đất. Cây gãy, đất đá tràn xuống mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an cơ sở nhanh chóng tổ chức cảnh giới, phân luồng từ xa, hướng dẫn người dân dừng phương tiện tại vị trí an toàn, tuyệt đối không đi vào khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở nhằm phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Tại xã Pa Ủ, mưa lũ tiếp tục gây nhiều thiệt hại khi lũ quét và sạt lở làm 4 ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, 7 ngôi nhà đứng trước nguy cơ sạt lở cao. Ba máy xúc của Công ty Thủy điện Nậm Củm 1 bị nước lũ cuốn trôi, vùi lấp với thiệt hại ước tính trên 3 tỷ đồng. Ngay trong đêm, lực lượng Công an cùng các lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, sơ tán các hộ nằm trong vùng nguy hiểm, trong đó có những trường hợp phải di dời khẩn cấp do sạt lở taluy dương đe dọa trực tiếp đến nhà ở.

Huy động lực lượng phương tiện đến nơi bị lũ cuốn giúp nhân dân

Để ứng phó hiệu quả với thiên tai, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động, 30 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH, 20 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông cùng lực lượng Công an các xã và lực lượng tại chỗ tham gia ứng trực. Các tổ công tác được phân công bám sát những khu vực xung yếu, rà soát các hộ dân có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở; tổ chức di dời người và tài sản; cứu người mắc kẹt; bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giữ vững an ninh, trật tự tại các địa bàn bị ảnh hưởng.

Trong điều kiện nhiều tuyến đường vẫn bị chia cắt, nước lũ tiếp tục dâng cao và thông tin liên lạc chưa được khôi phục hoàn toàn, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu vẫn duy trì lực lượng thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp cận mọi điểm nóng khi có yêu cầu. Sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an giữa mưa lũ không chỉ góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra mà còn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng vượt hiểm nguy, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong mọi tình huống.