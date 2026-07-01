Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Khoa học công nghệ là con đường bắt buộc để hiện thực mục tiêu 100 năm

ANTD.VN - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khoa học công nghệ không ở đâu xa mà nằm ngay trong con tôm, cây lúa, hạt gạo, sản phẩm OCOP, dịch vụ du lịch, quy trình hành chính, nền tảng dữ liệu, chính quyền cấp xã...

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị

Chiều 1-7, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Hội nghị được trực tuyến tới hơn 3.600 điểm cầu trên toàn quốc, với sự tham dự của hơn 560.000 đại biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết 1 năm 6 tháng và quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết 1 năm 6 tháng tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Báo cáo nhấn mạnh, sau 18 tháng triển khai, Nghị quyết 57 đã tạo ra chuyển biến tích cực. Thể chế, cơ chế, chính sách từng bước được hoàn thiện; chuyển đổi số quốc gia đạt nhiều kết quả tích cực. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư; các nền tảng số dùng chung bước đầu phát huy tác dụng. Cổng Dịch vụ công quốc gia đã công khai hơn 5.100 thủ tục hành chính, tích hợp hơn 3.700 thủ tục, cắt giảm 697 thủ tục và 1.754 điều kiện kinh doanh.

Dữ liệu dân cư quốc gia đã hoàn thiện. Ứng dụng VNeID có hơn 71 triệu tài khoản định danh được kích hoạt, từng bước chuyển từ ứng dụng định danh sang nền tảng tích hợp các tiện ích thiết yếu. Nhiều lĩnh vực đã được triển khai trên VNeID như y tế, ngân hàng, thuế, giao thông, vận tải, đi lại, làm thủ tục, qua đó giảm nhiều thủ tục, giấy tờ, chi phí công chứng, tạo thuận lợi cho người dân.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nước ta đã xác định 10 công nghệ chiến lược gắn với 30 sản phẩm công nghệ chiến lược và 27 bài toán lớn quốc gia…

Các ý kiến phát biểu tham luận của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp… tại hội nghị cũng đều thống nhất rằng Nghị quyết 57 là đúng, trúng, kịp thời và có ý nghĩa chiến lược đối với giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia khẳng định, Nghị quyết 57 đã từng bước đi vào từng ngõ ngách của cuộc sống.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khoa học công nghệ không ở đâu xa mà nằm ngay trong con tôm, cây lúa, hạt gạo, sản phẩm OCOP, dịch vụ du lịch, quy trình hành chính, nền tảng dữ liệu, doanh nghiệp sản xuất, trường học, bệnh viện, chính quyền cấp xã. Vấn đề là phải biến các mô hình, phong trào, sáng kiến thành năng lực phát triển của cả nền kinh tế, của cả đất nước và xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn từ thể chế, cơ chế, chính sách đến hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, bảo mật, giải ngân vốn…

Trong đó, có một nghịch lý lớn là chúng ta đang thiếu nguồn lực để đầu tư cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nhưng lại chưa sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực này còn rất thấp; đến 6 tháng năm 2026 mới đạt 23,35%, riêng chuyển đổi số mới đạt 12%... Điều này cho thấy nhiều nơi chưa triển khai được, chưa biết cách triển khai; có nơi có tiền nhưng không tiêu được hoặc không biết tiêu vào đâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, một đất nước muốn phát triển thì không thể không dựa vào khoa học công nghệ. Do vậy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh, từ chuẩn bị điều kiện sang đóng góp trực tiếp cho phát triển.

Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, trước hết phải tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 57 gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải được nhận thức là động lực chủ yếu của mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng mới. Đây không chỉ là sự lựa chọn mà là con đường bắt buộc để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm của đất nước.

Yêu cầu quan trọng tiếp theo là phải chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng hai con số trước mắt và tăng trưởng bền vững lâu dài.

Về chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, hiện kinh tế số mới đạt 14,02% GDP, còn xa mục tiêu 30%; đây là vấn đề cần tập trung nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các công nghệ chiến lược quốc gia cần được tập trung nguồn lực để làm chủ và phát triển thành sản phẩm cụ thể, nhất là: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot và tự động hóa, sinh học và y sinh, vật liệu và năng lượng, chip bán dẫn, an ninh mạng và lượng tử, thiết bị bay không người lái, công nghệ biển, đại dương và lòng đất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, an ninh dữ liệu, chủ quyền quốc gia.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực tế. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.