Bộ Y tế chỉ đạo khẩn sau vụ ô tô khách chở 32 người lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

ANTD.VN - Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục cấp cứu, điều trị các nạn nhân vụ tai nạn xe khách chở 32 người lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Bệnh nhân P.C.T (18 tuổi, Bắc Ninh) bị đa chấn thương nặng

Trưa 17/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục cấp cứu, điều trị các nạn nhân vụ tai nạn xe khách chở 32 người lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị 2 đơn vị tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc, thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu những thiệt hại gây ra do vụ tai nạn.

Đồng thời, đề xuất các kiến nghị với Bộ Y tế nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác cấp cứu tai nạn giao thông.

Cục cũng yêu cầu Sở Y tế TP Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cập nhật tình hình diễn biến việc cứu chữa, điều trị cho người bệnh.

Trước đó, như ANTĐ đã đưa tin, vào lúc 0h20 ngày 17/7, tại km197+900 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (địa phận qua xã Chương Dương, TP Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Xe khách giường nằm chở 32 người đang di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì lao khỏi đường và rơi xuống đường gom dân sinh. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 2 trường hợp bị chấn thương nặng.

Trong đó, bệnh nhân 18 tuổi (Bắc Ninh) bị đa chấn thương nặng, gãy hở độ I cẳng chân trái, gãy kín xương đùi trái, vỡ xương cánh chậu trái, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt và theo dõi chấn thương bụng kín.

Bệnh nhân 54 tuổi (Thái Nguyên) bị gãy hở độ IIIA xương cánh tay trái và hai xương cẳng tay trái.