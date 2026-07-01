ANTD.VN - Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW tập trung đánh giá những kết quả đạt được, thảo luận các giải pháp đột phá thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại điểm cầu trực tiếp Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 -NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hội nghị diễn ra trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, kết hợp trực tuyến tới 3.662 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và trụ sở của các tỉnh, thành phố, trụ sở xã, phường, đặc khu trên toàn quốc với tổng số 568.384 đại biểu tham dự.

Dự và chủ trì Hội nghị có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo vụ, viện thuộc các bộ, ban, ngành Trung ương; Hội đồng tư vấn quốc gia của Ban Chỉ đạo; đại diện các viện nghiên cứu, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể của các tỉnh/thành ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, trưởng, phó ban, ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ khu dân cư, tổ dân phố, trưởng, phó cấp thôn trên toàn quốc... dự Hội nghị.

Theo Chương trình, các đại biểu nghe Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết 1 năm 6 tháng và quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết 1 năm 6 tháng tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; xem phim phóng sự; nghe các báo cáo tham luận tập trung vào nhiều chuyên đề: Thúc đẩy tư duy và mô hình đổi mới sáng tạo; giải pháp đột phá về tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy chuyển đổi số nhanh, hiệu quả; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và triển khai các công nghệ chiến lược; các mô hình phối hợp liên ngành hiệu quả.

Các đại biểu tham gia phiên trao đổi, thảo luận dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại biểu tham dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị.