Vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp, Total Swiss Việt Nam bị xử phạt 710 triệu đồng

ANTD.VN - Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam vừa bị xử phạt 710 triệu đồng vì có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam (Mã số thuế: 0311580554; Địa chỉ trụ sở chính: số 89 đường Xuân Hồng, Phường Bảy Hiền, TP. HCM) với số tiền 710 triệu đồng (Bảy trăm mười triệu đồng).

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam đã có các hành vi vi phạm sau: Không giao hợp đồng cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật;

Chỉ định đào tạo viên không đáp ứng điều kiện để thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp;

Trả cho người tham gia bán hàng đa cấp tổng trị giá hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác, bao gồm cả lợi ích được hưởng theo chương trình khuyến mại, trong một năm vượt quá 40% doanh thu bán hàng đa cấp trong năm đó của doanh nghiệp;

Không thực hiện đúng kế hoạch trả thưởng đã đăng ký;

Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trách nhiệm về giao, nhận và gửi hàng hóa theo quy định của pháp luật;

Không thực hiện đúng quy định về đảm bảo tối thiểu doanh thu bán hàng đa cấp trong một năm tài chính là doanh thu từ khách hàng không phải là người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp;

Thông báo với người tiêu dùng về phạm vi sử dụng thông tin, thời hạn lưu trữ thông tin của người tiêu dùng trước khi thực hiện thu thập, sử dụng thông tin của người tiêu dùng không đúng quy định tại Điều 17 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Không cung cấp thông tin về khả năng cung ứng linh kiện, phụ kiện thay thế của sản phẩm, hàng hóa;

Không cung cấp hướng dẫn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.