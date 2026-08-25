Khởi tố diễn viên Kiều Thanh cùng 81 bị can liên quan đến tội phạm ma tuý

ANTD.VN - Từ việc triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán dụng cụ sử dụng ma túy, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hà Nội tiếp tục truy vết, mở rộng điều tra và phát hiện đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố. Tại thời điểm kiểm tra, Kiều Thị Thanh tức Kiều Thanh (45 tuổi) đang cùng một số đối tượng sử dụng heroin và ma túy đá...

Các đối tượng liên quan

Theo cơ quan Công an, để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, Thanh đã bán ma túy cho các đối tượng nghiện để kiếm lời, đồng thời thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy tại nhà.

Nữ diễn viên Kiều Thanh

Quá trình điều tra xác định các đối tượng trong đường dây hoạt động kín kẽ, chủ yếu giao dịch qua mạng xã hội. Từ các đầu mối mua bán, cơ quan Công an tiếp tục lần theo những nhóm tiêu thụ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó phát hiện thêm nhiều ổ nhóm thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy.

NSƯT Kiều Thanh tên đầy đủ là Kiều Thị Thanh (45 tuổi), sinh ra tại Hà Nội. Năm 1999, bà Thanh thi đỗ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Khi còn là sinh viên, bà Thanh được đạo diễn Đỗ Thanh Hải giao vai "Trà Cave" trong phim Phía trước là bầu trời. Nhân vật có tính cách gai góc, bất cần và số phận phức tạp đã giúp tên tuổi nữ diễn viên nhanh chóng được công chúng biết đến.

Tang vật vụ án

Đáng chú ý, dù từng có tiền án liên quan đến ma túy, một số đối tượng liên quan vụ việc vẫn tiếp tục tái phạm, đặt mua ma túy qua ứng dụng Telegram rồi tụ tập sử dụng tại nhà. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can về các tội sản xuất công cụ sử dụng ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi liên quan.

Trong đó, Kiều Thị Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng và mắt xích liên quan để xử lý theo quy định.