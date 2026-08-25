Trường quốc tế bất ngờ đóng cửa ngày tựu trường, Sở GD-ĐT yêu cầu báo cáo trong ngày 26-8

ANTD.VN - Ngày 25-8, Sở GD&ĐT TPHCM chính thức yêu cầu báo cáo về vụ việc Trường PennSchool cơ sở đường Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng đóng cửa hôm 24-8, đúng ngày tựu trường khiến phụ huynh, học sinh bức xúc, lo lắng.

Trường quốc tế bất ngờ đóng cửa trong ngày tựu trường, Sở GD-ĐT yêu cầu báo cáo trong ngày 26-8

Trước sự việc đúng ngày học sinh tựu trường 24/8, nhiều phụ huynh có con theo học tại Hệ thống Pennschool, cơ sở đường Ba Tháng Hai (phường Hòa Hưng, TPHCM) ngỡ ngàng khi đưa con đến trường nhưng cơ sở này dừng hoạt động vì bị thu hồi mặt bằng, ngày 25/8, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản yêu cầu báo cáo thực trạng và hướng xử lý đối với Trường Tiểu học-THCS PennSchool.

Qua rà soát các văn bản và quy định liên quan, Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Trường Tiểu học – THCS PennSchool (địa chỉ số 10 đường Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng, TPHCM) là UBND Phường Hòa Hưng.

Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị UBND phường Hòa Hưng khẩn trương gửi báo cáo về thực trạng và hướng xử lý đối với Trường Tiểu học – THCS PennSchool theo thẩm quyền trước 26/8/2026.

Tại cơ sở đường Ba Tháng Hai của Trường Pennschool, nơi Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM đang quản lý, một bảng thông báo về việc thu hồi Ký túc xá sinh viên Lào (địa điểm mà trường Pennschool thuê mướn) được dựng lên. Thông báo này nêu rõ nguyên nhân việc di dời là “Hai bên đã ký thanh lý hợp đồng và thời gian xin gia hạn di dời Trường Pennschool đến ngày 30/06/2026 đã kết thúc”.

Điều đáng nói là sự việc này không được nhà trường đề cập, giải thích cho phụ huynh học sinh trong khi vẫn thông báo tới phụ huynh về việc học sinh tựu trường bình thường. Trước đó, cơ sở này có thay đổi thời gian tựu trường thay đổi lịch từ ngày 17/8 sang ngày 24/8.

Được biết, UBND phường Hòa Hưng đã nắm được sự việc và yêu cầu Ban Lãnh đạo Trường TH- THCS Pennschool báo cáo gấp sự việc. Theo đó, Phường này đã đề nghị nhà trường tổ chức tiếp, làm việc với phụ huynh để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ phụ huynh tốt nhất theo nhu cầu. Nếu phụ huynh muốn chuyển sang cơ sở khác thì sắp xếp, ổn định trước khai giảng.