Khởi tố 'tú bà' môi giới mại dâm

ANTD.VN - Làm rõ lời khai của đôi nam nữ mua dâm trong nhà nghỉ, Công an xã Hoài Đức, Hà Nội đã xác định Lò Thị Nhinh là người môi giới mại dâm với giá 500.000 đồng.

Khoảng 10h ngày 12-8-2026, Công an xã Hoài Đức tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện L.T.H (SN 1992) thường trú tại phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh và T.V.N (SN 1974) thường trú tại xã Liên Minh, Hà Nội đang có hành vi mua bán dâm.

Quá trình làm việc các đối tượng khai nhận trước đó T.V.N có mối quan hệ quen biết với Lò Thị Nhình (SN 1981) thường trú tại xã Gia Phúc, Hải Phòng; chỗ ở tại xã Ô Diên, Hà Nội.

Đối tượng Lò Thị Nhinh

Sáng 12-8, N có liên lạc với Lò Thị Nhình để trao đổi về việc muốn tìm người mua dâm, thỏa thuận giá 1 triệu đồng/lượt; trong đó đã bao gồm phí môi giới của Nhình là 500.000 đồng.

Nhình đồng ý và liên hệ với L.T.H rủ đến nhà nghỉ thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại nhà nghỉ, N đã chuyển khoản cho Nhình 500.000 đồng và đưa cho H số tiền còn lại theo thỏa thuận.

Khi N và H đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị lực lượng Công an xã Hoài Đức kiểm tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của những người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định Lò Thị Nhình có hành vi làm trung gian, môi giới, dẫn dắt hoạt động mua bán dâm, có dấu hiệu của tội “Môi giới mại dâm” quy định tại Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Ngày 25-8-2026, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tam giam đối với Lò Thị Nhinh để điều tra làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.