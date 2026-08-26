Xử phạt 2 người chèo kéo, mua bán vé trận chung kết bóng đá vô địch Đông Nam Á 2026

ANTD.VN - Công an phường Từ Liêm, Hà Nội vừa xử phạt 2 trường hợp có hành vi chèo kéo, mua bán vé trận chung kết bóng đá vô địch Đông Nam Á 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát khu vực quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, tổ công tác Công an phường Từ Liêm phát hiện 2 người có biểu hiện chèo kéo, mời chào người hâm mộ mua vé trận chung kết bóng đá vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra ngày 26-8.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 2 trường hợp trên là H.Q.V. (SN 1988) và L.T.H. (SN 1986).

Hai trường hợp chào mời mua vé trận chung ASEAN Cup bị Công an phường Từ Liêm xử phạt hành chính

Tại cơ quan công an, V. và H. khai nhận đã mua lại vé từ những người không có nhu cầu sử dụng.

Sau đó, hai người này tìm cách bán lại cho người khác nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Công an phường Từ Liêm đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với H.Q.V. và L.T.H. về hành vi “Gây mất trật tự công cộng”, theo điểm a, khoản 2, Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình.

Để bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ trận đấu, Công an phường Từ Liêm cũng bố trí nhiều tổ công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trước, trong và sau trận chung kết.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người hâm mộ không nên mua vé từ các đối tượng chèo kéo bên ngoài sân vận động, nhằm tránh nguy cơ mua phải vé không hợp lệ hoặc bị nâng giá, đồng thời góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại khu vực diễn ra trận đấu.