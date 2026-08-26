Triệu tập người đốt pháo sáng trước thềm trận chung kết bóng đá Việt Nam - Thái Lan

ANTD.VN - Chỉ huy Công an phường Từ Liêm cho biết đã triệu tập người đốt pháo sáng, mở nhạc lớn, nhảy tại khu vực Sân vận động Mỹ Đình gây náo loạn trật tự công cộng.

Sau trận đấu lượt về giữa Việt Nam và Malaysia ngày 16-8-2026 tại Sân vận động Mỹ Đình, trong nhóm người ăn mừng chiến thắng xuất hiện 1 nam giới có hành vi đốt pháo sáng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Từ Liêm, Hà Nội đã khẩn trương tổ chức xác minh, truy tìm.

Bùi Văn Th tại cơ quan công an

Quá trình xác minh, Công an phường Từ Liêm xác định người thực hiện hành vi đốt pháo sáng là Bùi Văn Th (SN 1988) trú tại Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Một tổ công tác của Công an phường Từ Liêm đã triến khai đến tỉnh Ninh Bình, mời Th về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Bùi Văn Th thừa nhận bản thân là người hâm mộ bóng đá. Vào ngày 16-8, Th đến Sân vận động Mỹ Đình xem trận đấu giữa Việt Nam - Malaysia.

Người dân khi xem bóng đá không nên có hành vi không đẹp như đốt pháo sáng

Sau khi trận bóng kết thúc, Th đi ra ngoài khu vực sân vận động lấy 1 bịch pháo hoa quốc phòng rồi đốt và múa. Sau đó Th lấy 4 quả pháo sáng, mua trên mạng, đem sẵn theo người, để đốt mục đích là cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Công an phường Từ Liêm đã lập biên bản Bùi Văn Th và xem xét xử lý theo quy định.

Công an phường Từ Liêm khuyến cáo người dân đi xem bóng đá thực hiện quy tắc ứng xử văn minh, văn hóa; tuyệt đối không có những hành vi quá khích như đốt pháo sáng, gây rối trật tự công cộng, giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh, tôn vinh hình ảnh bóng đá Việt Nam đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.