“Đại gia” Hà Nội bị lừa hàng chục tỷ đồng vì muốn “sở hữu” khu đất cả 1000m2

ANTD.VN - Được chia sẻ thông tin có thể “sở hữu” về khu đất cả 1000m2 tại quận Long Biên (cũ), “đại gia” Hà Nội nhanh chóng “tận mục sở thị” xuất hàng chục tỷ đồng đặt cọc nhưng lại bị lừa…

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Quân (SN 1981, ở xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt đang phải chấp hành 17 năm 6 tháng tù trong vụ án khác trước đây, bị cáo Quân phải chấp hành mức án chung là 30 năm tù.

Quá trình xét xử cho thấy, qua các mối quan hệ xã hội, năm 2016, anh Nguyễn Tất Cường (SN 1982, ở Hà Nội) quen biết Nguyễn Đình Quân. Khoảng đầu năm 2019, Quân nói với anh Cường về việc có 1 khu đất diện tích khoảng 1.000 m2 tại phường Việt Hưng, quận Long Biên (cũ), Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Quân nói đang làm thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất thời gian 50 năm và muốn bán với giá 1,5 triệu USD. Do có nhu cầu sử dụng và được Quân dẫn đến xem khu đất tại Xứ đồng Loa Di thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên (cũ) nên anh Cường đồng ý mua khu đất này.

Sau đó, từ tháng 7-2018 đến tháng 9-2019, anh Cường đã 3 lần chuyển tiền cho Quân với tổng số 14,6 tỷ đồng để đặt cọc mua đất. Trong đó có một lần giao nhận tiền, hai bên viết giấy biên nhận và có người chứng kiến.

Tại giấy biên nhận, Quân hẹn 90 ngày sẽ bàn giao khu đất thuộc dự án tại phường Việt Hưng, quận Long Biên cùng giấy tờ liên quan đến khu đất cho anh Cường. Tuy nhiên sau đó, Quân không làm thủ tục bàn giao đất, giấy tờ như đã hứa hẹn và chiếm đoạt số tiền 14,6 tỷ đồng của anh Cường.

Ngày 29-11-2019, anh Nguyễn Tất Cường làm đơn tổ giác Nguyễn Đình Quân đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Quân khai đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được của anh Cường để đi quan hệ, lo cho anh này trúng thầu khi đấu giá khu đất nêu trên. Tuy nhiên, Quân không khai đưa cho ai, đưa bao nhiêu tiền và không có tài liệu gì xác định lời khai của bị cáo.

Về sau, Quân thay đổi lời khai và khai đã đưa tiền mặt cùng tiền USD tương đương 10 tỷ đồng cho anh Mạc Văn Trọng (SN 1986, ở xã Nam Phú, Hà Nội) để anh này làm thủ tục cho anh Cường trúng thầu thửa đất 2,7ha ở phường Cự Khối, quận Long Biên, nay là phường Long Biên, Hà Nội. Việc đưa tiền giữa Quân và anh Trọng không có giấy tờ, tài liệu liệu gì xác định.

Quá trình điều tra, anh Trọng bác bỏ lời khai của Quân về việc đã nhận 10 tỷ đồng nên không có căn cứ xác định bị cáo đưa cho người khác số tiền trên.

Kết quả sao kê tài khoản xác định, sau khi nhận của anh Cường số tiền 3 tỷ đồng, Quân rút tiền mặt và chuyển khoản sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu các nhân.