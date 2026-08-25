Vận động đối tượng bị truy nã ra đầu thú

ANTD.VN - Công an xã Hưng Đạo, Hà Nội đã vận động Nguyễn Hữu Hoàng Anh (SN 2006, trú tại xã Đa Phúc, TP Hà Nội), đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”, ra đầu thú.

Trước đó, ngày 21-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Hữu Hoàng Anh về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng truy nã Nguyễn Hữu Hoàng Anh

Theo tài liệu của cơ quan Công an, trước khi bị truy nã, Nguyễn Hữu Hoàng Anh cư trú tại thôn Xuân Dương, xã Đa Phúc, TP Hà Nội. Ngày 15-12-2025, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau khi nắm được thông tin về đối tượng truy nã, Công an xã Hưng Đạo đã triển khai các biện pháp xác minh, đồng thời tuyên truyền, thuyết phục, vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 24-8, Nguyễn Hữu Hoàng Anh đã đến Công an xã Hưng Đạo đầu thú.

Cùng ngày, Công an xã Hưng Đạo đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao đối tượng Nguyễn Hữu Hoàng Anh cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.