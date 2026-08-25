An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Pháp luật

Vận động đối tượng bị truy nã ra đầu thú

0 bình luận
Linh Nhi

ANTD.VN - Công an xã Hưng Đạo, Hà Nội đã vận động Nguyễn Hữu Hoàng Anh (SN 2006, trú tại xã Đa Phúc, TP Hà Nội), đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”, ra đầu thú.

Trước đó, ngày 21-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Hữu Hoàng Anh về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

image9.jpg
Đối tượng truy nã Nguyễn Hữu Hoàng Anh

Theo tài liệu của cơ quan Công an, trước khi bị truy nã, Nguyễn Hữu Hoàng Anh cư trú tại thôn Xuân Dương, xã Đa Phúc, TP Hà Nội. Ngày 15-12-2025, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau khi nắm được thông tin về đối tượng truy nã, Công an xã Hưng Đạo đã triển khai các biện pháp xác minh, đồng thời tuyên truyền, thuyết phục, vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 24-8, Nguyễn Hữu Hoàng Anh đã đến Công an xã Hưng Đạo đầu thú.

Cùng ngày, Công an xã Hưng Đạo đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao đối tượng Nguyễn Hữu Hoàng Anh cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Truy nã

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng