Đánh sập đường dây tội phạm ma tuý có nữ diễn viên Kiều Thanh tham gia

ANTD.VN - Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, qua công tác rà soát, quản lý địa bàn và xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ cao, ngày 29/6/2026, Công an phường Yên Hòa, Hà Nội phát hiện 3 đối tượng có hành vi trồng cây cần sa để sử dụng và bán cho các đối tượng khác. Tang vật thu giữ gồm hơn 3,3kg cần sa khô cùng 97 cây cần sa.

Cơ quan Công an ghi lời khai đối tượng Kiều Thị Thanh

Ngay sau đó, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, triệu tập 15 đối tượng liên quan, khởi tố vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và khởi tố 5 bị can. Đây được xác định là mắt xích ban đầu để lực lượng chức năng tiếp tục bóc gỡ đường dây tội phạm ma túy có nhiều tầng nấc với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ án, lãnh đạo CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Yên Hoà khẩn trương xác minh, mở rộng vụ án. Theo đó, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Thị Đông (sinh năm 1979, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội) có hành vi cung cấp dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 19/7/2026, Công an phường Yên Hòa kiểm tra, thu giữ 10 bộ dụng cụ khi đối tượng đang mang đi giao cho khách và tiếp tục thu giữ thêm 781 dụng cụ tại nơi ở.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nhiều đối tượng có liên quan đến hoạt động sử dụng, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến ngày 3/8/2026, Công an phường Yên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP triệu tập, làm việc với 98 đối tượng. Qua xét nghiệm, có 68 trường hợp dương tính với chất ma túy. Cơ quan chức năng đã củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý hình sự 65 đối tượng và đưa 11 trường hợp đi cai nghiện theo quy định.

Trong đó có Kiều Thị Thanh (sinh năm 1981, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội), bị phát hiện, điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng liên quan

Đáng chú ý, quá trình truy bắt các đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm, trước hành vi chống đối quyết liệt, điều khiển ô tô đâm thẳng vào lực lượng Công an nhằm tẩu thoát, Tổ công tác Công an phường Yên Hòa đã buộc phải nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn, khống chế đối tượng bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã phối hợp Công an các phường Khương Đình, Công an phường Hoàn Kiếm, Công an phường Yên Hoà triệu tập tổng số 226 đối tượng (có 144 trường hợp xét nghiệm dương tính với chất ma túy) và củng cố hồ sơ xử lý hình sự 147 đối tượng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 14,655kg Methamphetamine; 1,26kg Ketamine; 6,182kg MDMA; hơn 116 gam heroin; 01 khẩu súng cùng đạn; 843 dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều tang vật liên quan khác. Kết quả điều tra vụ án tiếp tục khẳng định quyết tâm của Công an Thủ đô trong việc chủ động phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các đường dây ma túy từ sớm, từ xa, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Tang vật liên quan vụ án

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Yên Hòa, Công an phường Hoàn Kiếm, Công an phường Khương Đình cùng các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung ma túy, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.