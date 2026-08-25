Bắt đối tượng bị truy nã do trốn chấp hành án

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An và Công an thành phố Đà Nẵng vừa chủ trì, phối hợp bắt giữ thành công đối tượng có lệnh truy nã về hành vi trốn tránh chấp hành án.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Xuân Vinh (SN 1983), trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng).

Theo tài liệu của cơ quan công an, Nguyễn Xuân Vinh bị Tòa án tuyên phạt 9 tháng tù về tội đánh bạc và được hưởng án treo.

Đối tượng Nguyễn Xuân Vinh

Song trong quá trình chấp hành án đã vi phạm nghĩa vụ của người chấp hành án nên bị Tòa án buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã được cho hưởng án treo. Khi tòa án ra bản án tù giam, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 26-12-2023, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Nam (nay là CATP Đà Nẵng) ban hành quyết định truy nã đối với Nguyễn Xuân Vinh.

Quá trình rà soát, xác minh, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Xuân Vinh đang lẩn trốn tại Nghệ An.

Qua công tác phối hợp, trao đổi thông tin, từ ngày 9-8-2026, tổ công tác Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Nghệ An xác minh các nguồn thông tin về đối tượng.

Qua rà soát phát hiện Nguyễn Xuân Vinh không có chỗ ở cố định, hoạt động lưu động trên địa bàn các xã Hùng Châu, Giai Lạc, các xã thuộc huyện Nghĩa Đàn (trước đây), các phường thuộc thành phố Vinh (trước đây).

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 17h ngày 13-8-2026, tổ công tác Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Nghĩa Lâm và Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp CATP Đà Nẵng bắt giữ thành công Nguyễn Xuân Vinh tại khu vực chợ Ga Vinh, kết thúc gần 3 năm đối tượng trốn tránh việc chấp hành bản án của Tòa án.