Truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc

Quá trình điều tra xác định, ngày 27/7/2026, Nguyễn Thị Thu (SN: 1976; Nơi thường trú: Thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội) đã bán cho 02 nam thanh niên số lô 95x100 điểm và 86x100 điểm với tổng số tiền là 4.500.000 VNĐ (bốn triệu, năm trăm nghìn đồng) tại trước Kiốt số 04 HH2A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hà Nội thông báo: Ai là người đã ghi số lô của Nguyễn Thị Thu vào ngày 27/7/2026, yêu cầu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội để giải quyết (Liên hệ Điều tra viên: Trần Thanh Tuấn - SĐT: 0964606999, hoặc Cán bộ Điều tra: Vũ Ngọc Hà - SĐT: 0911190004).