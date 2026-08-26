Công an Hà Nội điều tra các vụ trộm cắp xe máy

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra các vụ án "Trộm cắp tài sản" xảy ra trên địa bàn phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định tang vật của các vụ án là:

1.Chiếc xe máy Honda SH125i màu trắng đen, biển kiểm soát: 29D2-130.56, số máy: JF73E0049241, số khung: 7304GY049298; chủ đăng ký xe: Nguyễn Bích Hường, địa chỉ: số 1 ngõ 42 Dốc Vạn Kiếp, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2.Chiếc xe máy Honda Wave màu đen, biển kiểm soát: không; số máy: JA39E1591358; số khung: RLHJA3910LY253498.

3. Chiếc xe máy Honda Wave màu xanh đen bạc; biển kiểm soát: 18B2-627.19; số máy: JA39E1539541, số khung: 3913LY201685; chủ đăng ký xe: Hoàng Văn Cao.

4. Chiếc xe máy Honda Vision màu trắng; biển kiểm soát : không; số máy : JK03E2755344, số khung: RLHTK035PY348126.

5. Chiếc xe máy Honda SH màu đỏ mận; biển kiểm soát : 29D1-296.69; số khung : 102847, số máy: 5012142.

6. Chiếc xe máy Honda SH 125i, biển kiểm soát: 28E1-199.81, số khung: RLHJF9505LY043965, số máy: JF95E0054965.

7. Chiếc xe máy Honda Wave màu trắng đen bạc, biển kiểm soát: 90B3 – 0056, số khung: 3913KY256913, số máy: JA39E1117672.

8. Chiếc xe máy Honda SH màu trắng, biển kiểm soát: 29P1-932.50, số khung: 101976, số máy: 036373

9. Chiếc xe máy Honda AirBlade, biển kiểm soát: 29E1-84995, số máy: JF58E0020600, số khung: RLHJF5801EY020545.

Hiện cơ quan điều tra chưa thu hồi được những chiếc xe máy nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội thông báo ai biết thông tin hoặc nhìn thấy những chiếc xe máy trên đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội, Công an phường Kim Liên, địa chỉ 388 Trường Chinh, phường Kim Liên, Hà Nội hoặc điều tra viên: Lê Văn Hiếu; SĐT: 0916358998 để phối hợp giải quyết vụ án theo quy định.