Cảnh báo thủ đoạn giả mạo báo chí và thương hiệu ngân hàng lớn, dụ dỗ đầu tư nền tảng tiền số trái phép

ANTD.VN - Các đối tượng sử dụng AI, mô phỏng trụ sở, biển hiệu, đồng phục nhân viên ngân hàng và mạo danh cả chương trình truyền hình cùng phóng viên báo chí để tạo lòng tin, lôi kéo người dân đăng ký đầu tư các sàn tiền số trái phép.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa phát đi cảnh báo tới khách hàng về việc giả mạo cơ quan báo chí và thương hiệu ngân hàng này để lừa đảo.

Theo đó, Vietcombank cho biết, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn kẻ gian sử dụng trí tuệ nhân tạo để dựng bài báo, hình ảnh và lời chứng thực giả mạo Vietcombank nhằm lôi kéo khách hàng nạp tiền vào nền tảng đầu tư tiền số không được cấp phép.

Theo đó, thủ đoạn kẻ gian sử dụng là giả mạo cơ quan báo chí, dựng các bài viết trên các trang mạng không chính thống dưới hình thức "phóng sự điều tra", mạo danh chương trình truyền hình và phóng viên báo chí để tạo lòng tin.

Đồng thời, các đối tượng cũng giả mạo thương hiệu ngân hàng bằng hình ảnh do AI tạo ra, trong đó mô phỏng trụ sở, biển hiệu, đồng phục nhân viên Vietcombank; bảng tên, dây đeo thẻ nhân viên và chữ trên biển hiệu, trên tường không đúng bộ nhận diện thương hiệu của Vietcombank.

Sau đó, chúng dẫn dụ bằng cam kết lợi nhuận phi thực tế, như: hứa hẹn chỉ cần vài triệu đồng vốn ban đầu có thể thu về hàng chục triệu đồng mỗi tháng, rút tiền về tài khoản ngân hàng trong vòng 24 giờ, khẳng định nền tảng "hoạt động hợp pháp" và "đã có hàng chục nghìn người Việt Nam tham gia".

Theo phía Vietcombank, các thủ đoạn đối tượng sử dụng có nguy cơ thu thập thông tin và chiếm đoạt tài sản. Mọi đường dẫn trong bài đều đưa tới nút "Đăng ký ngay", dẫn người đọc sang trang website rủi ro để thu thập thông tin cá nhân và yêu cầu nạp tiền, liên kết tài khoản ngân hàng.

Đối tượng lừa đảo dẫn dụ khách hàng bấm vào nút Đăng ký ngay để lừa đảo

Vietcombank khẳng định không hợp tác, không liên kết, không giới thiệu và không phân phối bất kỳ sản phẩm nào của mọi nền tảng giao dịch tiền số trái phép và các nền tảng đầu tư tương tự.

“Mọi nội dung gắn tên, hình ảnh, nhận diện thương hiệu Vietcombank với các nền tảng này đều là giả mạo. Quý khách tuyệt đối không nạp tiền, không chuyển khoản và không liên kết tài khoản ngân hàng với các nền tảng đó” – Ngân hàng nhấn mạnh.

Ngân hàng này cũng khuyến cáo khách hàng về nguyên tắc giao dịch an toàn. Trong đó, tuyệt đối không nạp tiền, chuyển khoản hoặc liên kết tài khoản ngân hàng với các ứng dụng, nền tảng đầu tư không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Không bấm vào các đường link lạ gửi qua tin nhắn SMS, thư điện tử (Email) mạng xã hội hoặc các kênh thông tin không xác thực.

Không cài đặt hoặc tải ứng dụng không chính thống được quảng cáo là “Robot AI tự động giao dịch Bitcoin”.

Không cung cấp mã OTP, mã PIN, mật khẩu, thông tin thẻ, thông tin đăng nhập VCB Digibank hay thông tin bảo mật tài khoản cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Khách hàng cần đặc biệt cảnh giác với mọi lời mời gọi lợi nhuận cao, không rủi ro. Liên hệ ngay hotline Ngân hàng khi nhận được thông tin đáng ngờ hoặc khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bất thường.

Trường hợp khách hàng đã vô tình cung cấp thông tin bảo mật hoặc nghi ngờ thông tin dịch vụ ngân hàng số/thông tin thẻ bị lộ, cần chủ động khóa dịch vụ ngay lập tức.