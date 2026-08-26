Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế xe công nghệ

ANTD.VN - Trước phản ánh về vụ việc một bảo vệ Khu đô thị Louis Hoàng Mai hành hung tài xế xe công nghệ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra, xử lý.

Hình ảnh bảo vệ hành hung tài xế công nghệ (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, qua phản ánh trên báo chí ngày 25-8-2026, tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai (Hà Nội) vừa xảy ra sự việc một người mặc trang phục bảo vệ Khu đô thị có hành vi đánh, đá một tài xế xe công nghệ.

Về việc này, tại Công văn số 4426/UBND-TTDLCNS ngày 25-8-2026 của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao CATP Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND phường Hoàng Mai và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 27-8-2026.

Trước đó, sáng 25-8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam bảo vệ chửi bới, dùng chân tay hành hung tài xế xe ôm công nghệ trước chốt bảo vệ cổng số 1, Khu đô thị Louis City.

Hình ảnh trong clip cho thấy nam tài xế nằm dưới đất, cạnh chiếc xe máy bị đổ. Người mặc đồng phục bảo vệ đứng sát, nhiều lần đá, đạp vào người nạn nhân dù tài xế không chống trả.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàng Mai đã đến hiện trường kiểm tra, xác minh và triệu tập những người liên quan. Đơn vị đang tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.