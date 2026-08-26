Rao bán vé BIGBANG trên mạng để chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Công an phường Đông Hải, TP Hải Phòng vừa điều tra, làm rõ vụ đối tượng rao bán vé BIGBANG để chiếm đoạt tiền.

Ngày 24-8, Công an phường Đông Hải, TP Hải Phòng tiếp nhận trình báo của chị K.T.H (SN 2001, trú tại TP Hải Phòng) về việc bị một tài khoản Zalo rao bán vé chương trình ca nhạc BIGBANG nhưng không chuyển vé sau khi nhận tiền đặt cọc.

Đối tượng Đào Trọng Nghĩa

Theo trình báo, ngày 18-8, qua mạng xã hội, chị H thấy tài khoản Zalo mang tên “Đào Trọng Nghĩa” rao bán vé xem chương trình ca nhạc BIGBANG ngày 24 và 25-10 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Tin tưởng thông tin được đăng tải, chị H đồng ý đặt cọc 2 triệu đồng trong tổng số 3,5 triệu đồng để mua vé. Tuy nhiên, sau đó, chị H nhiều lần yêu cầu chuyển vé nhưng tài khoản “Đào Trọng Nghĩa” không thực hiện.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, chị H đến Công an phường Đông Hải trình báo. Qua xác minh, Công an phường Đông Hải xác định tài khoản Zalo mang tên “Đào Trọng Nghĩa” do Đào Trọng Nghĩa (SN 2007, trú tại TP Hải Phòng) sử dụng. Công an phường đã triệu tập Nghĩa để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, Nghĩa khai nhận, ngày 18-8, sau khi biết thông tin tháng 10-2026 sẽ diễn ra chương trình âm nhạc của nhóm BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, Nghĩa đã vào các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook lấy hình ảnh mã vé, sử dụng công cụ AI chỉnh sửa rồi đăng rao bán trên nhóm Zalo V.I.P Hải Phòng nhằm chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua vé.

Nghĩa sử dụng tài khoản Zalo mang tên “Đào Trọng Nghĩa”, lập nhóm trò chuyện có tên “MUA VÉ BIG BANG” để đăng bán vé chương trình ca nhạc BIGBANG. Nghĩa rao bán 3 loại vé gồm: CAT 3-1 giá 3,5 triệu đồng; CAT 5-2 giá 1 triệu đồng và ULTIMATE giá 10,5 triệu đồng.

Theo lời khai của Nghĩa, đã có nhiều người chuyển tiền đặt mua vé vào tài khoản của Nghĩa, với tổng số tiền khoảng trên 40 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Nghĩa đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an phường Đông Hải đã xác định thêm 6 người bị hại liên quan đến vụ việc. Hiện đơn vị đang tiếp tục củng cố tài liệu, xác minh những người liên quan để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.