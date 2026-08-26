ANTD.VN -Thông tin với PV An ninh Thủ đô sáng 26-8, chỉ huy Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị chủ động rà soát và tiếp nhận, xử lý nghiêm hành vi ‘thét’ giá trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan, diễn ra tối cùng ngày.

“Trong những ngày qua, lực lượng Công an phường đã được tăng cường để phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung thực hiện nhiệm vụ tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, nơi diễn ra trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan vào tối 26-8. Chúng tôi tuyên truyển, giải tán hiện tượng tụ tập mời chào mua bán vé xem trận chung kết; đặc biệt nắm bắt, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cháo bán vé với giá trên trời”, chỉ huy Công an phường Từ Liêm nêu rõ.

Trước thông tin giá vé trận chung kết lượt bị “đẩy” lên gấp hàng trăm lần so với giá bán của Ban tổ chức, đại diện Công an phường Từ Liêm cho biết, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, mời một số “cò vé” về trụ sở làm việc, và chưa ghi nhận hiện tượng cao bất thường (tới 30 triệu đồng/ vé như thông tin dư luận chia sẻ); và đánh giá, khuyến cáo người hâm mộ cần tỉnh táo trước con số… trên trời này. Bởi, không loại trừ tình huống gặp phải kẻ xấu lừa đảo bán vé.

Cùng với nỗ lực, sự quyết liệt của lực lượng chức năng, rất cần thiết Ban tổ chức kiểm soát chặt được nguồn “cung” của trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan. Làm sao để những chiếc vé đến được với người hâm mộ chân chính, những người yêu đội tuyển Việt Nam; tránh việc vé xem bóng đá bị biến thành “món hàng” xa xỉ, bị một số cá nhân tranh thủ, trục lợi, gây ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự.