Công an xã "Chắp cánh ước mơ" cho cậu học trò bại não vượt khó học giỏi

ANTD.VN - Ngày 24-6, Tổ công tác Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đã đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho gia đình cháu Cát Trần Phan Bách (sinh năm 2012). Đây là trường hợp đặc biệt khó khăn được tiếp sức trong chương trình "Chắp cánh ước mơ" do Công an thành phố Hà Nội phát động.

Công an xã Dân Hòa"Chắp cánh ước mơ" cho cậu học trò bại não vượt khó học giỏi

Sinh ra không may mắn như bạn bè đồng trang lứa khi mang trong mình căn bệnh bại não bẩm sinh, hành trình đến trường của Cát Trần Phan Bách là chuỗi ngày nỗ lực không ngừng nghỉ của cả gia đình và chính bản thân em.

Dù gặp nhiều khó khăn trong việc vận động, di chuyển, cậu học trò nhỏ vẫn giữ trọn niềm đam mê với con chữ. Đôi mắt sáng ngời, sự lễ phép và học lực nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi của Bách là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho những nghịch cảnh mà em phải đối mặt hàng ngày.

Tại căn nhà của gia đình cháu Bách, thay mặt tổ công tác, Trung tá Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng Công an xã Dân Hòa đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt và chặng đường học tập phía trước của em.

Trao tặng phần quà từ chương trình, Trung tá Nguyễn Hùng Cường bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần hiếu học của cháu Bách, đồng thời chia sẻ với những vất vả, lo toan mà bố mẹ em đã trải qua để đồng hành cùng con trên hành trình gian nan nhưng đầy hy vọng.

Đồng chí Phó Trưởng Công an xã mong muốn cháu Bách tiếp tục giữ vững tinh thần lạc quan, kiên trì rèn luyện để đạt được những ước mơ của mình.

Xúc động trước sự quan tâm kịp thời của lực lượng Công an cơ sở, đại diện gia đình cháu Bách gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và các chiến sĩ Công an xã Dân Hòa. Gia đình khẳng định, sự đồng hành này là điểm tựa tinh thần to lớn để gia đình tiếp tục sát cánh, động viên cháu Bách kiên trì rèn luyện, phấn đấu trong học tập.

Chương trình "Chắp cánh ước mơ" do Công an thành phố Hà Nội triển khai hướng tới việc rà soát, hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn địa bàn thành phố với phương châm mỗi xã, phường một trường hợp.

Những món quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm sự chia sẻ, đồng hành của lực lượng Công an Thủ đô đối với những mầm non vượt khó vươn lên.