Việt Nam góp mặt 17 trường trong bảng xếp hạng đại học bền vững thế giới 2026

ANTD.VN - Năm 2026 ghi nhận 17 trường đại học Việt Nam góp mặt trong Bảng xếp hạng THE Impact Rankings, trong đó nhiều trường thăng hạng mạnh.

Việt Nam góp mặt 17 cơ sở giáo dục đại học, tăng 1 so với năm trước.

Sáng 24/6, tổ chức Times Higher Education (THE) tại Anh chính thức công bố bảng xếp hạng ĐH tác động bền vững nhất thế giới năm 2026. Việt Nam góp mặt 17 cơ sở giáo dục đại học, tăng 1 so với năm trước.

17 cơ sở giáo dục Việt Nam xếp theo thứ tự xếp hạng từ cao xuống thấp gồm: Đại học Kinh tế TP HCM; Trường Đại học FPT; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Trường Đại học Duy Tân; Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại học Phenikaa; Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Tôn Đức Thắng; Trường Đại học Văn Lang; Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Công nghiệp TP HCM ; Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Nam Cần Thơ; Trường Đại học Đông Á; Trường Đại học Mở TP HCM; Trường Đại học Phương Đông và Trường Đại học Việt Đức.

Đáng chú ý, Đại học Kinh tế TP.HCM trở lại vị trí dẫn đầu sau ba năm khi tăng khoảng 200 bậc, vươn lên nhóm 101-200 thế giới.

Xếp tiếp theo là Trường Đại học FPT và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cùng thăng hơn 100 bậc để góp mặt trong nhóm 201-300.

Tên trường Thứ hạng 2026 Thứ hạng 2025 Thứ hạng 2024 Kinh tế TP.HCM 101-200 301-400 401-600 FPT 201-300 301-400 401-600 Nguyễn Tất Thành 201-300 301-400 301-400 Duy Tân 301-400 401-600 401-600 Kinh tế quốc dân 301-400 301-400 401-600 Phenikaa 401-600 1001-1500 1001-1500 Đà Nẵng 401-600 -- -- Tôn Đức Thắng 401-600 401-600 401-600 Văn Lang 401-600 601-800 801-1000 Quốc gia Hà Nội 601-800 801-1000 401-600 Công nghiệp TP.HCM 801-1000 -- -- Lạc Hồng 801-1000 1501+ 1001-1500 Nam Cần Thơ 801-1000 1001-1500 -- Đông Á 1001-1500 1501+ -- Mở TP.HCM 1001-1500 1001-1500 1001-1500 Phương Đông 1001-1500 -- -- Việt-Đức 1001-1500 -- 1501+

Đây là năm thứ 8 THE xếp hạng ĐH thế giới dựa trên 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (SDGs). Việt Nam thời gian qua ngày càng có đông đảo trường góp mặt ở bảng xếp hạng này, từ duy nhất Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào năm 2019, số lượng trường đã tăng lên 2 (2020), 4 (2021), 7 (2022), 9 (2023), 13 (2024), 16 (2025), và nay là 17, ngày càng tiến gần mốc 20.

Năm nay, ĐH Manchester (Anh) giữ vị trí số 1 toàn cầu, trong khi ĐH Griffith (Úc) và ĐH Western Sydney (Úc) lần lượt chiếm hạng 2 và 3. Tương tự Úc, Malaysia cùng Canada đều có hai trường trong top 10, trong khi Philippines là quốc gia có đông trường được xếp hạng nhất với 160 đại diện.

THE là một trong số những tổ chức xếp hạng ĐH có uy tín, nhiều năm kinh nghiệm và sức ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu bên cạnh bảng xếp hạng của Quacquarelli Symonds (Anh) và ShanghaiRanking Consultancy (Trung Quốc). Đơn vị này bắt đầu xếp hạng các ĐH từ 2004 cùng Quacquarelli Symonds, một năm sau khi thế giới lần đầu bảng xếp hạng ĐH toàn cầu do ĐH Giao thông Thượng Hải (sau này là ShanghaiRanking Consultancy) công bố.