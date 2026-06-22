Công an xã mang đến những giờ sinh hoạt hè bổ ích, an toàn cho thanh, thiếu nhi

ANTD.VN - Mùa hè năm 2026 tại xã Bình Minh, Hà Nội trở nên ý nghĩa và thiết thực hơn đối với thế hệ trẻ nhờ vào chuỗi các hoạt động tuyên truyền pháp luật, trang bị kỹ năng sống do lực lượng Công an xã chủ trì tổ chức. Đây là nỗ lực quan trọng nhằm tạo ra những ngày hè bổ ích, giúp học sinh tránh xa tệ nạn xã hội và nâng cao ý thức công dân ngay từ lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.

Công an xã Bình Minh, Hà Nội mang đến những giờ sinh hoạt hè bổ ích, an toàn cho thanh, thiếu nhi

Vào kỳ nghỉ hè 2026, Công an xã Bình Minh đã chủ động phối hợp với các chi đoàn cơ sở tổ chức các buổi sinh hoạt hè chuyên đề trực quan và sinh động.

Điển hình như trong những ngày gần đây, buổi sinh hoạt phối hợp cùng Chi đoàn thôn Thượng Thanh 2 được xem là một ví dụ tiêu biểu cho mô hình tuyên truyền lưu động tại địa phương.

Tại chương trình, đồng chí Vũ Thị Nhung, cán bộ Công an xã phụ trách địa bàn đã trực tiếp truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực đến các em học sinh.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề mang tính thời sự như nhận diện và tránh xa các loại ma túy mới, ma túy "núp bóng" thực phẩm, đồ uống đang bủa vây học đường; cách nhận biết dấu hiệu, nguyên nhân và kỹ năng ứng xử để nói không với bạo lực học đường, tự bảo vệ bản thân và bạn bè.

Bên cạnh đó, các em cũng được hướng dẫn nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi, cạm bẫy kết bạn, hẹn hò hoặc đe dọa bắt cóc trên không gian mạng của tội phạm công nghệ cao, đồng thời thực hành các kỹ năng tự vệ sinh tồn, xử lý tình huống thoát hiểm khi đối mặt với nguy hiểm trong đời sống hàng ngày.

Thông qua những câu chuyện thực tế và phần trao đổi sôi nổi, các em đoàn viên, thanh, thiếu nhi đã tích cực tham gia chia sẻ ý kiến, tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, góp phần xây dựng môi trường học tập, vui chơi an toàn trong dịp hè.

Song song với công tác chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ trong dịp nghỉ hè, Công an xã Bình Minh cũng tập trung phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng Cảnh sát khu vực trong công tác tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở. Đặc biệt là với lứa tuổi thanh, thiếu niên đang cần phải có và xác thực định danh điện tử trên VNeID.

Thời gian qua, đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sĩ thường xuyên ứng trực tại bộ phận tiếp công dân để tiếp nhận, giải quyết kịp thời các thủ tục thuộc thẩm quyền như đăng ký cư trú, xác nhận thông tin về cư trú, đăng ký tạm trú, tạm vắng. Quá trình làm việc luôn đảm bảo tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy, chuẩn mực, hướng tới xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.

Đặc biệt, thực hiện công tác chuyển đổi số hành chính, lực lượng Cảnh sát khu vực Công an xã Bình Minh đã tích tích cực hỗ trợ người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và hướng dẫn tích hợp các loại giấy tờ cá nhân như thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, thông tin an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Không chỉ trực tiếp giải quyết tại trụ sở, cán bộ chiến sĩ còn chủ động xuống từng thôn để tuyên truyền, hỗ trợ lưu động cho người dân, nhất là các trường hợp người già yếu, người khuyết tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Những nỗ lực này không chỉ tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân trong việc tiếp cận các tiện ích số mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hành chính, giữ vững an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn xã...

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