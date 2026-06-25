Công an cơ sở đội nắng thu dọn hàng trăm két bia vỡ nát giữa vòng xuyến

ANTD.VN - Tránh xe cùng chiều tại vòng xuyến Vĩnh Thịnh (Sơn Tây, Hà Nội), ô tô tải làm rơi hàng trăm két bia vỡ nát. Lực lượng công an cơ sở đã lập tức đội nắng dọn sạch hiện trường, bảo đảm an toàn giao thông.

Công an phường Sơn Tây đội nắng dọn hàng trăm két bia vỡ tại vòng xuyến Vĩnh Thịnh

Khoảng 9h45 ngày 24-6, sức nóng từ mặt đường nhựa tại khu vực vòng xuyến Vĩnh Thịnh (hướng từ cầu Vĩnh Thịnh vào địa bàn phường Sơn Tây, Hà Nội) đang hầm hập thì một tiếng động lớn vang lên. Chiếc xe ô tô mang BKS 29R-052.14 do anh Nguyễn Duy Anh (SN 1986, trú tại Thường Tín, Hà Nội) điều khiển, trong lúc đánh lái tránh một xe đi cùng chiều đã mất thăng bằng. Thùng xe nghiêng hẳn sang một bên, kéo theo hàng loạt két bia chở phía sau đổ nhào xuống đường.

Sự cố không gây thương vong về người, nhưng tại hiện trường, hàng trăm két bia vỡ nát, chai thủy tinh vỡ vụn găm đầy mặt đường, nước bia tràn lê láng. Ước tính giá trị hàng hóa thiệt hại khoảng 80 triệu đồng.

Đáng ngại hơn, vị trí xảy ra sự cố nằm ngay cung đường ôm cua của nút giao vòng xuyến, nơi các phương tiện từ cầu Vĩnh Thịnh đổ về với tốc độ khá cao. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn nằm dày đặc trên mặt đường trở thành chiếc "bẫy" nguy hiểm, rất dễ gây nổ lốp, mất lái cho các phương tiện qua lại.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Sơn Tây đã lập tức cắt cử lực lượng tiếp cận hiện trường.

Nhận định tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn giao thông nối tiếp, các chiến sĩ nhanh chóng chia thành hai mũi. Một mũi đứng ở các góc cua để phân luồng, ra hiệu cho các tài xế chủ động giảm tốc độ và né tránh khu vực nguy hiểm. Mũi còn lại khẩn trương vào các hộ dân gần đó mượn chổi tre, xẻng hót rác để giải tỏa mặt đường.

Giữa cái nắng gắt của buổi trưa hè, mặt đường bốc hơi nóng hầm hập, các chiến sĩ công an cùng tài xế xe tải liên tục quét, thu gom từng vũng mảnh chai vỡ cho vào sọt nhựa, di dời các két bia còn nguyên vẹn vào sát lề đường. Sắc áo cảnh phục đẫm mồ hôi dưới nắng nóng đổ lửa.

Sau hơn 30 phút chạy đua với thời gian, toàn bộ số mảnh vỡ thủy tinh nguy hiểm đã được dọn sạch, mặt đường vòng xuyến Vĩnh Thịnh trở lại thông thoáng, an toàn, giải tỏa hoàn toàn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông tại nút giao trọng điểm này.