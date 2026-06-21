Dạy trẻ mầm non kỹ năng thoát nạn tại Ngày hội PCCC nhí

ANTD.VN - Đoàn Thanh niên Công an phường Bạch Mai vừa phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) khu vực 9 tổ chức chương trình “Ngày hội Chiến sỹ Phòng cháy chữa cháy nhí” tại Trường Mầm non Quỳnh Mai, thành phố Hà Nội.

Trẻ mầm non thích thú trải nghiệm kỹ năng PCCC

​Sân trường Mầm non Quỳnh Mai sôi động hơn ngày thường. Thay vì tiếng hát múa quen thuộc, những tiếng reo hò náo nhiệt và trải nghiệm thực hành PCCC đã mang đến cho các bé một bài học sinh tồn vô cùng ý nghĩa.

Phần lý thuyết mở đầu không khô khan mà đầy cuốn hút với sự hướng dẫn trực quan của các đoàn viên Công an phường Bạch Mai. Các bé được học cách nhận biết ổ điện, bếp gas, hay ngọn lửa là những nguy cơ, đồng thời học cách hô hoán to để tìm sự trợ giúp khi thấy khói hoặc lửa.

​Giữa lúc chương trình đang diễn ra, tiếng chuông báo động giả định vang lên. Không khí trở nên khẩn trương nhưng không hề hỗn loạn.

Dưới sự điều phối nhanh nhẹn của các cô giáo và chiến sĩ, hàng trăm em nhỏ, dù chân còn chập chững, đã nhanh chóng thấm ướt khăn tay, che chặt mũi, khom thấp người sát mặt đất và nối đuôi nhau di chuyển trật tự ra các lối thoát hiểm. Từng động tác cúi thấp người để tránh khói độc được các bé thực hiện một cách tập trung, thể hiện sự chuẩn bị phản xạ sinh tồn quan trọng.

Hoạt động thiết thực của công an phường Bạch Mai dịp hè 2026

​Điểm nhấn của chương trình là phần trải nghiệm trực tiếp đầy hào hứng ngay trên sân trường. Thay vì chỉ nhìn, các bé được 'nhập vai' làm chiến sĩ lính cứu hỏa thực thụ. Các bé được các chú công an giới thiệu về công năng của cuộn vòi chữa cháy nặng trịch, chiếc lăng phun sáng loáng và các bình chữa cháy đỏ rực.

Nhiều em nhỏ thích thú khi được mặc bộ trang phục lính cứu hỏa và đội mũ bảo hộ nặng trịch, rạng rỡ như những người hùng.

Khoảnh khắc ấn tượng nhất là khi các bé được các chú công an bế và hướng dẫn cầm bình chữa cháy xách tay, trực tiếp phun dập tắt ngọn lửa giả trên sân diễn tập, tạo ra những làn khói trắng khiến các bé vô cùng phấn khích.

Việc giao lưu trực tiếp và tham gia các hoạt động này giúp các em xóa bỏ tâm lý hoảng loạn và hình thành phản xạ chủ động trước các tình huống nguy hiểm thực tế.

​Hoạt động này là giải pháp trọng tâm nhằm hình thành ý thức an toàn bền vững cho trẻ em. Việc trang bị kỹ năng sinh tồn và phòng ngừa tai nạn thương tích từ lứa tuổi mầm non là vô cùng cần thiết.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an cơ sở và hệ thống giáo dục thời gian qua đã cụ thể hóa mục tiêu đưa kiến thức PCCC vào học đường một cách thực chất và sinh động, chuẩn bị hành trang bảo vệ bản thân cho thế hệ tương lai.