Đội nắng nóng đỉnh điểm, đến tận giường bệnh làm Căn cước cho người già yếu

ANTD.VN - Dưới cái nắng gắt hơn 40°C của mùa hè Hà Nội, Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội) đã mang máy móc chuyên dụng đến tận nhà, thực hiện các thủ tục cấp Căn cước và định danh điện tử cho những công dân bị tai biến, liệt giường không thể di chuyển.

CAP Phúc Lợi Làm Căn cước tận giường cho người già yếu giữa ngày nắng nóng đỉnh điểm

Giữa những ngày Hà Nội nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời vượt ngưỡng 40°C, các chiến sĩ thuộc Tổ Cảnh sát khu vực, Công an phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội vẫn miệt mài gõ cửa từng nhà dân để hỗ trợ các trường hợp đặc biệt. Điểm đến của tổ công tác là hộ gia đình có người già yếu, bệnh tật, những công dân bị tai biến, liệt giường nhiều năm nay và không có khả năng đi lại.

Hành lý mang theo của các cán bộ chiến sĩ là bộ thiết bị chuyên dụng nặng hàng chục kilogram, gồm máy thu nhận vân tay, máy ảnh, máy tính và hệ thống đường truyền kết nối dữ liệu dữ liệu dân cư.

Trong không gian chật hẹp của căn phòng người bệnh, tổ công tác cẩn thận triển khai máy móc, kiên nhẫn hướng dẫn gia đình từng bước phối hợp.

Đối với những trường hợp bị liệt hoặc co quắp ngón tay do di chứng bệnh tật, việc lấy vân tay mất nhiều thời gian hơn bình thường. Các chiến sĩ phải đỡ từng bàn tay gầy gộc, lau khô mồ hôi cho công dân, căn chỉnh từng góc máy ảnh để đảm bảo dữ liệu nhận diện đạt độ chính xác theo đúng quy chuẩn.

Song song với việc thu nhận thông tin cấp Căn cước, tổ công tác trực tiếp hướng dẫn người thân của công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử ngay tại chỗ. Từng bước thao tác trên điện thoại thông minh được giải thích tỉ mỉ, giúp những gia đình vốn xa lạ với công nghệ có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích dịch vụ công trực tuyến sau này.

Việc mang máy móc đến tận nhà không chỉ giảm bớt gánh nặng di chuyển cho người dân yếu thế, mà còn bảo đảm quyền lợi chính đáng của mọi công dân trong tiến trình chuyển đổi số. Những giọt mồ hôi thấm đẫm sắc phục xanh bên giường bệnh đã để lại ấn tượng sâu sắc, thắt chặt thêm sự gắn kết giữa lực lượng Công an Thủ đô và nhân dân trên địa bàn.