Tin buồn: Đồng chí Đại tá Vũ Văn Hạt từ trần

ANTD.VN - Ban Tổ chức lễ tang và gia đình thương tiếc báo tin: Đại tá Vũ Văn Hạt, SN 1933, nguyên Phó ban chỉ huy ANND, kiêm Trưởng phòng An ninh kinh tế, văn hoá tư tưởng; Bí thư Đảng uỷ ANND; Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh; Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ – Công an tỉnh Hà Tây (cũ) đã từ trần.

Đại tá Vũ Văn Hạt, SN 1933, nguyên Phó ban chỉ huy ANND, kiêm Trưởng phòng An ninh kinh tế, văn hoá tư tưởng; Bí thư Đảng uỷ ANND; Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh; Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ – Công an tỉnh Hà Tây (cũ).

Do tuổi cao, sức yếu, Đại tá Vũ Văn Hạt đã từ trần hồi 17h40p ngày 23/6/2026 (tức ngày 9 tháng 5 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 94 tuổi.

Lễ viếng vào hồi 8h ngày 24/6/2026 (thứ tư) tại số nhà 69, ngõ 217 Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang hồi 8h ngày 25/6/2026 (thứ năm).

Hoả táng tại Đài hoá thân hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội.

An táng tại Nghĩa trang Văn Quán, Hà Đông

BTC Lễ tang và gia đình kính báo!

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