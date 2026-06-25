Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên trọng thể Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII

ANTD.VN - Sáng 25/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bước vào phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chỉ đạo đại hội

Các đại biểu sẽ nghe trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, xem phóng sự về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2026 và tiếp tục tham luận một số vấn đề quan trọng.

Đại hội sẽ nghe Báo cáo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XIII, ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII và nghe Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Các đại biểu dự đại hội

Trước đó, trong phiên thứ hai, chiều 24-6, Đại hội đã nghe Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII - tuyên bố Ban chấp hành Trung Đoàn khóa XII đã kết thúc nhiệm kỳ, hoàn thành nhiệm vụ.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII tin tưởng rằng, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy sự đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước tiếp tục gặt hái nhiều thành công, thực hiện thành công nghị quyết do Đại hội đề ra.

Các đại biểu đã bầu 119 đại biểu vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.