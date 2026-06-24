Phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy

ANTD.VN - Hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Hà Nội – chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy”, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy.

Theo Công an phường Hai Bà Trưng, ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai của người sử dụng mà còn là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực tế cho thấy phần lớn các loại tội phạm hình sự nguy hiểm như trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác đều có nguyên nhân hoặc liên quan đến ma túy.

Điều đáng lo ngại hiện nay là nhiều loại ma túy mới liên tục xuất hiện và được ngụy trang dưới nhiều hình thức như bánh kẹo, tinh dầu thuốc lá điện tử và các sản phẩm khác khiến nhiều thanh thiếu niên, học sinh dễ bị lôi kéo, dụ dỗ. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi.

Công an phường Hai Bà Trưng bắt giữ hai đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Đại diện Công an phường Hai Bà Trưng cho biết: Xác định vai trò nòng cốt trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm liên quan đến ma túy, Công an phường Hai Bà Trưng đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, treo pano, áp phích, phát tờ rơi và tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của các loại ma túy mới và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy hiện nay. Đồng thời Công an phường cũng xây dựng số hotline để tiếp nhận phản ánh của người dân về tội phạm liên quan đến ma túy".

Song song với công tác tuyên truyền, Công an phường Hai Bà Trưng tăng cường tập trung rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở cầm đồ, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và các cơ sở kinh doanh hoạt động về đêm. Đây là những loại hình tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, hoạt động “tín dụng đen” và các loại tội phạm khác. Việc tăng cường kiểm tra được triển khai theo phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa”, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, Công an phường mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy. Trong vòng 1 tháng ra quân, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an phường Hai Bà Trưng đã bắt giữ nhiều vụ mua bán, tổ chức sử dung, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Triệt xoá 1 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, nhiều đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trong vòng 1 tháng ra quân, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an phường Hai Bà Trưng đã bắt giữ 14 vụ mua bán, tổ chức sử dung, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Một đối tượng liên quan ma túy bị bắt giữ trong tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy.

Điển hình trong 2 ngày liên tiếp Công an phường bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy như: Ngày 21/6/2026 Công an phường bắt giữ P. T. C (64 tuổi, trú tại: Tập thể Nguyễn Công Trứ, Hà Nội) và Nguyễn Quốc Quân (61 tuổi, trú tại: 44 Hàng Bồ, Hà Nội) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hơn 5 gam ma tuý heroin.

Tiếp đó ngày 22/6/2026, lực lượng chức năng bắt giữ P. V. H (40 tuổi, trú tại: Văn Cao, phường Ngọc Hà, Hà Nội) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gần 7gam ma tuý heroin.

Bên cạnh đó, công tác lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả: 100% người sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện được lập hồ sơ đưa vào quản lý; 100% người sau cai nghiện ma túy về địa phương được lập hồ sơ quản lý sau cai tại nơi cư trú.

Thời gian tới, Công an phường Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống ma túy, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp; tiếp tục duy trì việc kiểm tra thường xuyên các khu vực, nhóm đối tượng có nguy cơ cao, quyết tâm góp phần xây dựng phường Hai Bà Trưng an toàn, lành mạnh.

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