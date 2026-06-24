Vì mục tiêu ‘Bệnh viện an ninh, an toàn, người bệnh an tâm’

ANTD.VN - Công an phường Từ Liêm, Hà Nội vừa phối hợp với 6 bệnh viện trên địa bàn tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát động phong trào thi đua ‘Bệnh viện an ninh, an toàn, người bệnh an tâm’.

Theo Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm, bệnh viện là nơi thực hiện nhiệm vụ chữa bệnh cứu người, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đòi hỏi môi trường làm việc an ninh, an toàn và kỷ cương.

Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự tại một số cơ sở y tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Tình trạng mất an ninh trật tự, “cò mồi”, trộm cắp, gây rối trật tự…

“Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của y bác sỹ, mà còn trực tiếp đe dọa đến quyền được khám chữa bệnh an toàn của người dân, làm suy giảm niềm tin của người dân vào hệ thống y tế” – Thượng tá Lê Xuân Hanh nhìn nhận.

Đại diện 6 bệnh viện trên địa bàn phương Từ Liêm trao đổi tại hội nghị

Vì vậy, Công an phường Từ Liêm xác định công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại các bệnh viện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cốt lõi, lâu dài, chuyển từ phối hợp xử lý theo vụ việc, sang phối hợp chủ động, có kế hoạch phòng ngừa, xây giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng môi trường bệnh viện thực sự an toàn, người bệnh an tâm.

Trung tá Nguyễn Trung Dũng, Phó trưởng Công an phường Từ Liêm cho biết, trên địa bàn phường Từ Liêm hiện nay có 6 bệnh viện; về cơ bản, tình hình an ninh trật tự tại các bệnh viện ổn định. Song trên thực tế, tại các bệnh viện vẫn tồn tại một số vấn đề liên quan đến công tác an ninh.

Trung tá Nguyễn Trung Dũng, Phó trưởng Công an phường Từ Liêm trao đổi tại hội nghị

Điển hình như tại các bệnh viện đều xảy ra các vụ việc trộm cắp vặt, nhưng do nhiều nguyên nhân và tâm lý e ngại của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, y bác sỹ nên không trình báo vụ việc đến Công an phường. Tình trạng bán hàng rong, hàng quán bán nước lấn chiếm lòng đường vỉa hè tại các khu vực xung quanh, trước cổng bệnh viện; xe taxi, xe công nghệ đón trả khách, đỗ dưới lòng đường vỉa hè gây ùn tắc; vệ sinh môi trường chưa đảm bảo.

Chỉ huy Công an phường Từ Liêm nhìn nhận, trong bối cảnh chung của đất nước, với sự phát triển về quy mô và chất lượng dịch vụ tại các bệnh viện, khi số lượng bệnh nhân đến khám tại các bệnh viện tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, tình trạng trộm cắp tài sản, mâu thuẫn hành hung bác sỹ, và gây rối trật tự công cộng, vi phạm hành lang an toàn bệnh viện, công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ có thể xảy ra.

Trung tá Nguyễn Tuyết Mai, Phó trưởng Công an phường Từ Liêm trao đổi tại hội nghị

Từ thực tế ấy, với mục tiêu bảo đảm an ninh trật tại các bệnh viện trên địa bàn, theo hướng chủ động, bền vững, thực chất và có chiều sâu cần có sự phối hợp đồng bộ, kịp thời hơn nữa giữa Công an phường và các bệnh viện. Theo đó, Công an phường Từ Liêm và các bệnh viện xây dựng nội dung triển khai phối hợp đồng thời phát động phong trào thi đua, xây dựng “Bệnh viện an ninh, an toàn, người bệnh an tâm” tại các bệnh viện trên địa bàn phường.

Trung tá Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Công an phường Từ Liêm trao đổi tại hội nghị

Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo an ninh, an toàn bệnh viện, bảo vệ tính mạng, tài sản của người bệnh, thân nhân và nhân viên y tế; đồng thời phòng chống các rủi ro, sự cố y khoa và dịch bệnh.

Toàn cảnh hội nghị

Nội dung phối hợp giữa lực lượng công an phường và các bệnh viện bao gồm trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và lĩnh vực y tế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ trụ sở cơ quan, đơn vị, dự án, công trình các bệnh viện theo phân công, phân cấp; bảo vệ an ninh các sự kiện, hội nghị quan trọng; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; phối hợp thanh kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan; xác minh, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ bảo vệ…