Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định rõ nét sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân

ANTD.VN - Ngày 24/6/2026, tại Hà Nội, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương (CATW).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón nhận bó hoa tươi thắm chúc mừng của Đảng ủy CATW.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị Đảng ủy CATW.

Tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu đã nghe Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ CATW; nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an trình bày một số báo cáo liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ CATW.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ CATW, Bộ Công an trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong kết quả đạt được của hệ thống chính trị có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng tình với đánh giá của đồng chí Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân từ đầu năm 2026 đến nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong đó, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định rõ nét sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương chiến lược của Đảng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động bằng các công tác rất cụ thể. Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước tiến mới… Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm sâu; đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, lừa đảo đạt nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chuyển đổi số quốc gia... Sơ kết 1 năm thực hiện mô hình mới của hệ thống chính trị cho thấy, lực lượng Công an tiếp nhận, triển khai 5 nhiệm vụ mới kết quả phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, trên cơ sở đồng tình với phương hướng mà các đồng chí đã xác định, cũng như phát biểu của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số vấn đề. Trong đó, quyết liệt triển khai bảo vệ an ninh quốc gia theo đúng tư duy, nhận thức mới của Đảng, mở rộng phạm vi bảo vệ, tăng cường năng lực, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Tập trung tham mưu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò gương mẫu thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân Ba Nhất và thực hiện mục tiêu hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị.

*Nhân dịp này, tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đồng chí được Bộ Chính trị tín nhiệm chỉ định tham gia Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2025 – 2030, chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang, cùng tập thể Đảng ủy CATW lãnh đạo lực lượng Công an thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VIII, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.