Công an phường Hai Bà Trưng diễn tập phương án bảo đảm ANTT tại trụ sở UBND phường

ANTD.VN -Sáng 24/6/2026, Công an phường Hai Bà Trưng tổ chức diễn tập thực binh phương án hiệp đồng bảo đảm an ninh, trật tự tại trụ sở UBND phường Hai Bà Trưng năm 2026.

Dự theo dõi, chỉ đạo diễn tập có Thiếu tướng Nguyễn Đình Thạo, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Tổng đạo diễn Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội.

Các đại biểu dự, theo dõi diễn tập.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành Thành phố; các phòng chức năng CATP; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hai Bà Trưng; Chỉ huy Công an phường; đại diện Ban Chỉ huy Quân sự phường; các đồng chí trong khung diễn tập của phường Hai Bà Trưng; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an các phường: Cửa Nam, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bạch Mai, Vĩnh Tuy, Hồng Hà và các lực lượng tham gia diễn tập.

Về phía địa phương có đồng chí Chu Hồng Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập phường; đồng chí Nguyễn Xuân Diệp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, Phó Trưởng Ban Tổ chức diễn tập phường; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức diễn tập phường; Trung tá Bùi Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Hai Bà Trưng, chủ trì phương án diễn tập thực binh của Công an phường; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đồng chí trong khung diễn tập của phường Hai Bà Trưng.

Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng tham mưu, hiệp đồng, phối hợp xử lý tình huống của lực lượng Công an phường với các lực lượng liên quan trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP trao quà tặng cho các lực lượng tham gia diễn tập

Để chuẩn bị cho cuộc diễn tập, Công an phường Hai Bà Trưng đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường xây dựng kế hoạch, phương án; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc CATP, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ huy Quân sự phường và các lực lượng liên quan tổ chức khảo sát thực địa, xây dựng kịch bản, luyện tập nghiêm túc theo từng nội dung, tình huống cụ thể.

Nội dung diễn tập được xây dựng sát yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, phát huy cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong công tác chỉ huy, điều hành, triển khai lực lượng, phương tiện và xử lý tình huống. Trong quá trình thực binh, các lực lượng tham gia đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, thể hiện khả năng hiệp đồng chặt chẽ, linh hoạt, xử lý tình huống theo đúng phương án đề ra.

Ban Tổ chức trao quà tặng các lực lượng tham gia diễn tập.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quá trình luyện tập nghiêm túc, bài bản và sự phối hợp trách nhiệm giữa các lực lượng, cuộc diễn tập đã hoàn thành các nội dung, mục tiêu, yêu cầu đề ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, trang thiết bị.

Thông qua diễn tập góp phần nâng cao tinh thần chủ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng; đồng thời bổ sung kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tham mưu, xử lý các tình huống phức tạp về ANTT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.