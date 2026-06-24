Khóa rèn quân đặc biệt của những "lá chắn thép" Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội

ANTD.VN - Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện điều lệnh và quân sự cơ bản dài ngày tại Trung tâm huấn luyện, các chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2026 nhận nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát cơ động (CATP Hà Nội) lập tức bước vào một thử thách mới khốc liệt hơn: Khóa rèn luyện võ thuật, kỹ - chiến thuật thực chiến chuyên sâu kéo dài 10 ngày đêm tại Đội Cảnh sát Đặc nhiệm. Tại khoảng sân bê tông bỏng rát ở số 54 Trần Hưng Đạo, lính trẻ phải tập trung cao độ để chuyển hóa những kiến thức nền tảng thành phản xạ chiến đấu áp sát, tước vũ khí nguy hiểm và khống chế tội phạm sát với thực tiễn chiến đấu trên đường phố.