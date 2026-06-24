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Chính trị - Xã hội

Khóa rèn quân đặc biệt của những "lá chắn thép" Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội

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Phú Khánh

ANTD.VN - Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện điều lệnh và quân sự cơ bản dài ngày tại Trung tâm huấn luyện, các chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2026 nhận nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát cơ động (CATP Hà Nội) lập tức bước vào một thử thách mới khốc liệt hơn: Khóa rèn luyện võ thuật, kỹ - chiến thuật thực chiến chuyên sâu kéo dài 10 ngày đêm tại Đội Cảnh sát Đặc nhiệm. Tại khoảng sân bê tông bỏng rát ở số 54 Trần Hưng Đạo, lính trẻ phải tập trung cao độ để chuyển hóa những kiến thức nền tảng thành phản xạ chiến đấu áp sát, tước vũ khí nguy hiểm và khống chế tội phạm sát với thực tiễn chiến đấu trên đường phố.

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Tư duy pháp lý là hành trang đầu tiên trước khi người lính chạm tay vào khí tài thực chiến. Trong phòng sinh hoạt chuyên môn, chiến sĩ Quách Hoàng Anh cùng đồng đội nghiên cứu kỹ từng điều khoản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024. Việc nắm vững luật giúp lính trẻ xác định rõ ranh giới pháp lý, bảo đảm tính chuẩn xác và sự nghiêm minh khi thực hiện nhiệm vụ áp chế đối tượng ngoài thực địa.
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Hướng về bảng tiêu chí của phong trào thi đua "Ba Nhất", các tân binh thực hiện nghi thức chào nghiêm chỉnh trước khi xuất quân ra thao trường. Đây là nội dung giáo dục chính trị cốt lõi, nhắc nhở mỗi chiến sĩ nghĩa vụ về tinh thần trách nhiệm và danh dự của lực lượng Công an Thủ đô.
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Sự bỡ ngỡ của những ngày đầu rời ghế nhà trường giờ đây đã nhường chỗ cho sự rắn rỏi, đĩnh đạc của một chiến sĩ vũ trang đã quen với nếp sống kỷ luật sắt.
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Tác phong chính quy trên bãi tập được kiểm soát chặt chẽ đến từng chi tiết nhỏ. Cán bộ huấn luyện trực tiếp kiểm tra và chỉnh lại ve áo, cầu vai cho chiến sĩ Phùng Xuân Giang, bảo đảm trang phục gọn gàng, tránh tối đa các sự cố vướng víu khi bước vào loạt bài tập đối kháng mạnh
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Mặt sân bê tông số 54 Trần Hưng Đạo hấp thụ ánh nắng non trưa, phả hơi nóng hầm hập như lò lửa, trở thành thử thách nặng nề cho bài tập thể lực đầu giờ. Chiến sĩ Tống Thành Nam cùng các đồng đội ép mình sát đất trong bài chống đẩy cường độ cao, rèn luyện sức bền dây chằng và cơ tay để chuẩn bị cho các đòn khóa giữ đối tượng
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Hàng trăm sải tay thép luân phiên thực hiện đòn chặn đấm đồng loạt, tạo nên nhịp điệu dứt khoát vang động cả một góc sân. Việc luyện tập theo khối lớn giúp các chiến sĩ nghĩa vụ năm 2026 nâng cao kỹ năng phối hợp hiệp đồng, giữ vững cự ly đội ngũ khi triển khai các phương án giải tán đám đông gây rối trật tự.
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Tư thế khom người giữ tấn vững chãi đòi hỏi sự tập trung và phân phối sức lực hợp lý dưới thời tiết khắc nghiệt. Ánh mắt lính trẻ khóa chặt hướng tấn công giả định, mô phỏng tâm thế chủ động đón nhận và hóa giải các xung lực va đập ngoài đời thực[cite: 1, 2].
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Gương mặt sạm đen vì nắng gió và những vệt mồ hôi chảy ròng ròng trên má của chiến sĩ là minh chứng cho sự khắc nghiệt của thao trường. 180 phút luyện quân liên tục trong buổi sáng không có chỗ cho sự mệt mỏi hay chùn bước
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Một đòn đấm thẳng chỉ có giá trị thực chiến khi quỹ đạo đi chuẩn xác và phát lực tối đa từ gót chân lên đến nắm đấm. Cán bộ huấn luyện Đội Cảnh sát Đặc nhiệm trực tiếp áp sát, sửa từng góc vai, nắn lại hướng xoay tay để giúp chiến sĩ nghĩa vụ đạt đến độ chuẩn xác tuyệt đối trong phản xạ tấn công
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Áp lực dội xuống từ bàn tay đè chặt của huấn luyện viên đòi hỏi chiến sĩ trẻ phải vận dụng toàn bộ cơ vai và tay để thực hiện đòn đỡ bổ thượng. Sự uốn nắn khắt khe này bảo đảm lính mới không bị bất ngờ trước sức mạnh cơ bắp của các đối tượng tội phạm cộm cán
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Loạt bài tập chiến thuật võ thuật bước vào giai đoạn cao trào với các tình huống đối kháng cận chiến nguy hiểm
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Tình huống giả định đánh bắt đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm (gậy ngắn) tấn công áp sát Chiến sĩ nghĩa vụ tung cú đá quét tầm cao, tước đoạt vũ khí trực diện ngay trong tích tắc, chế ngự hoàn toàn khả năng gây nguy hiểm của đối phương[cite: 1, 2].
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Quần áo dính cát bụi, da thịt trầy xước là điều không tránh khỏi, nhưng những va đập thể chất liên tục này là cách duy nhất để xây dựng bản lĩnh sinh tồn và kỹ năng thực chiến tinh nhuệ cho người lính
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Đỉnh cao của kỹ, chiến thuật Đặc nhiệm được cụ thể hóa bằng cú đá bay xé gió (flying side kick) vượt qua chướng ngại vật nguy hiểm của cán bộ huấn luyện ngay dưới lá cờ Tổ quốc tung bay. Khung hình mẫu mực này là mục tiêu phấn đấu, truyền ngọn lửa đam mê và ý chí khổ luyện cho hàng trăm chiến sĩ nghĩa vụ nhìn vào học tập
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Những chiến sĩ trẻ đã trưởng thành, rắn rỏi hơn rất nhiều
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Khép lại buổi rèn quân nghẹt thở, những cánh tay giơ cao cùng nụ cười rạng rỡ của chiến sĩ trên thùng xe tải quân sự thể hiện tinh thần lạc quan, kiêu hãnh. 10 ngày đêm nén cường độ chuyên sâu đã biến những thanh niên bỡ ngỡ thành những chiến sĩ CSCĐ bản lĩnh, sẵn sàng kề vai sát cánh giữ gìn sự bình yên cho Thủ đô

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Từ khóa:

#Phòng CSCĐ Hà Nội #Cảnh sát đặc nhiệm #Chiến sĩ nghĩa vụ #Võ thuật CAND #54 Trần Hưng Đạo

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