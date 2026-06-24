Phiên khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong 2 ngày 24 - 25/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Với sự tham dự của 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước, mở ra giai đoạn phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031; thảo luận, cho ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên khai mạc đại hội

Đại hội được tổ chức 4 phiên: Phiên thứ nhất, khai mạc tập trung vào các nội dung tổ chức, thông qua chương trình, quy chế, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày tóm tắt các văn kiện và tham luận.

Trước giờ khai mạc, đại biểu Đại hội đã tham dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.

Phiên thứ hai tổ chức bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII và thảo luận tại các diễn đàn, tổ đại biểu.

Phiên thứ ba là trọng thể đại hội diễn ra vào 8 giờ ngày 25/6, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam; tường thuật trực tuyến trên các báo của Đoàn và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Đoàn, với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Các đại biểu dự đại hội

Phiên thứ tư là báo cáo kết quả thảo luận, biểu quyết một số nội dung của Đại hội, thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội. Đại hội lần này tiếp tục áp dụng mô hình Đại hội không giấy tờ, toàn bộ tài liệu, điểm danh, biểu quyết tại Đại hội thực hiện qua ứng dụng di động để cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Đoàn.

Một trong những nội dung trọng tâm nhất của Đại hội là thảo luận, cho ý kiến và quyết định những định hướng lớn trong Báo cáo chính trị. Dự thảo Báo cáo chính trị đã được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII chuẩn bị từ sớm, qua nhiều vòng xin ý kiến tại Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; lấy ý kiến tại đại hội Đoàn các cấp; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ Đoàn qua các thời kỳ; đồng thời công bố rộng rãi để đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân tham gia góp ý.

Đoàn đại biểu Đại hội đã tham dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiêu đề của dự thảo Báo cáo chính trị là: “Tự hào, vững tin theo Đảng, tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Báo cáo tập trung đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031.