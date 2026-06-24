ANTD.VN - Ngày 24-6, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội đã phối hợp Ban chỉ đạo 197 xã Quốc Oai triển khai xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, chỉnh trang diện mạo đường phố trên địa bàn xã Quốc Oai.

Những ngày cuối tháng 6, các tuyến phố chính trên địa bàn xã Quốc Oai, Hà Nội trở nên thông thoáng, ngăn nắp hơn khi lực lượng chức năng đồng loạt triển khai các biện pháp lập lại trật tự đô thị, xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Ban chỉ đạo 197 xã Quốc Oai triển khai xử lý các vi phạm về trật tự đô thị

Không chỉ tập trung giải quyết những điểm nóng về trật tự đô thị như khu vực chợ tạm Chợ Phủ, dọc tuyến Phố Huyện...lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, từng bước hình thành nếp sống văn minh đô thị tại địa bàn ven đô.

Đội Cảnh sát trật tự Phòng Cánh sát QLHC về TTXH Công an Hà Nội trao đổi với đại diện chính quyền địa phương và Công an xã Quốc Oai

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội về tăng cường công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn, ngày 24-6, Đội Cảnh sát Trật tự thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (CATP Hà Nội) đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 197 xã Quốc Oai tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm tại nhiều tuyến phố trọng điểm.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội phối hợp cùng Ban chỉ đạo 197 xã Quốc Oai triển khai xử lý các vi phạm về trật tự đô thị

Phối hợp với cơ sở xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc

Quyết liệt các biện pháp lập lại trật tự đô thị trên địa bàn xã Quốc Oai

Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị vào xử lý trật tự đô thị

Chỉnh trang hè phố

Trong đó, khu vực chợ tạm Chợ Phủ được xác định là một trong những địa điểm cần tập trung giải quyết. Đây là nơi thường xuyên diễn ra tình trạng tiểu thương bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; phương tiện dừng, đỗ tùy tiện gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng lòng đường, hè phố. Nhiều trường hợp vi phạm đã tự giác thu dọn hàng hóa, tháo dỡ các vật dụng lấn chiếm không gian công cộng. Những trường hợp cố tình vi phạm được lực lượng chức năng lập biên bản xử lý theo quy định.

Song song với việc xử lý vi phạm, Ban Chỉ đạo 197 xã Quốc Oai đặc biệt chú trọng công tác hướng dẫn, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh và phương tiện giao thông để trên hè phố. Hàng chục vị trí đỗ xe máy được quy hoạch, kẻ vạch rõ ràng trên phần diện tích phù hợp của vỉa hè nhằm bảo đảm thuận tiện cho người dân nhưng vẫn dành không gian cho người đi bộ.

Đối với những vướng mắc, khó khăn tại cơ sở, Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã trực tiếp phối hợp, hướng dẫn, tháo gỡ cũng như giải đáp, gợi mở nhiều phương pháp, cách làm.

Không chỉ tập trung vào xử lý các điểm nóng, lực lượng chức năng còn triển khai tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố chính của xã Quốc Oai, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; không đặt biển quảng cáo, vật dụng trái phép gây cản trở giao thông.

Trong ngày 24-6, Ban chỉ đạo 197 xã Quốc Oai đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và diện mạo đô thị tại địa phương

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai, đặc thù của địa phương là khu vực ven đô đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Bên cạnh những thuận lợi về phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ gia tăng dân số cơ học, hoạt động kinh doanh dịch vụ cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý trật tự đô thị. Vì vậy, việc xây dựng ý thức tự giác của người dân được xác định là giải pháp căn cơ, lâu dài.

"Việc lập lại trật tự đô thị không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần sự đồng hành, chung tay của cả hệ thống chính trị, mỗi người dân. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và diện mạo đô thị tại địa phương", đồng chí Nguyễn Hữu Sơn chia sẻ.