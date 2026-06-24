Kiến nghị đánh giá lại tác động môi trường dự án Thủy điện Nậm Mức 2

ANTD.VN - Đơn vị thi công Dự án xây dựng Thủy điện Nậm Mức 2 đã làm hư hại một đoạn đường quốc lộ 6, nhiều hộ dân phải tạm thời sơ tán. Nhà chức trách về đường bộ vừa kiến nghị xem xét lại đánh giá tác động môi trường của dự án này.

Thông tin từ Khu Quản lý đường bộ I cho hay, Khu vừa có kiến nghị UBND tỉnh Điện Biên giao cơ quan chuyên môn thẩm tra lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng Thủy điện Nậm Mức 2 và chỉ đạo Công ty CP Đầu tư Nậm Mức 2 tạm dừng thi công các hạng mục công trình thuỷ điện.

Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư tiến hành thiết kế, thi công các hạng mục gia cố taluy âm và hoàn trả nền, mặt đường đoạn đường QL6 đã bị hư hại do thi công thuỷ điện trước khi tiếp tục thi công các hạng mục công trình thuỷ điện nhằm đảm bảo an toàn, không sạt lở cho tuyến đường QL6 và các nhà dân khu vực lân cận.

Một đoạn quốc lộ 6 bị lún, nứt được cho là do thi công Dự án thủy điện Nậm Mức 2

Trước đó, từ ngày 6/6/2026 tại khu vực Km430+950 trên QL6, tỉnh Điện Biên đã xảy ra hiện tượng lún sụt nền, nứt mặt đường và taluy âm, trong đó có một số nhà dân bên phải tuyến làm xuất hiện cung sạt phía ta luy âm nền đường dài 52m, vết nứt ăn sâu vào mặt đường từ 0,5 - 2,5m, vết nứt rộng từ 5-12cm, mặt đường lún sâu từ 5 - 8cm. Vết nứt ngày càng mở rộng từ 10-30cm và mặt đường lún sâu từ 10 - 30cm.

Nguyên nhân do đơn vị thi công công trình thuỷ điện Nậm Mức 2 đào móng kè thủy điện và gia cố tạm mái ta luy (chưa thi công kè chắn đất chân mái taluy) đã xảy ra tình trạng trên.

Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, Khu Quản lý đường bộ I đã đã phối hợp cùng UBND xã Nậm Nèn, Công ty CP Đường bộ 226 làm việc và yêu cầu Công ty CP Đầu tư Nậm Mức 2 thực hiện ngay việc cắm các biển cảnh báo số hiệu và rào chắn khu vực mặt đường bị sụt lún, bố trí đèn chiếu sáng, đèn xoay cảnh báo các phương tiện vào ban đêm.

Đồng thời đề nghị UBND xã Nậm Nèn di chuyển tài sản và 20 nhân khẩu của 5 hộ dân trong cung sạt ra khỏi vị trí nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đối với 2 hộ dân bên trái tuyến QL6, Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 và UBND xã Nậm Nèn tiếp tục di chuyển khỏi vùng nguy hiểm. Bên cạnh đó làm việc với đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra hiện trường và đánh giá nguyên nhân, mức độ hư hại.