Nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, hiệp đồng lực lượng

Theo Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ bên cạnh những mặt tích cực đã và đang đặt ra nhiều thách thức to lớn về an ninh phi truyền thống.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, vấn đề an ninh hóa học, sinh học, bức xạ và hạt đang nổi lên như một nguy cơ hiện hữu, diễn biến hết sức phức tạp, tác động trực tiếp và đặt ra yêu cầu mới cho công tác bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền - Tư lệnh Binh chủng Hóa học phát biểu tại Hội nghị

Nhận thức sâu sắc được tính chất, mức độ nguy hiểm của các mối đe dọa nêu trên; để phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng liên quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác cảnh vệ, từ năm 2016 đến nay, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Binh chủng Hóa học đã chủ động phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, phương án tác chiến bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tuyệt các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước; đã tổ chức thành công 2 Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chất độc hóa học trong môi trường và 2 buổi diễn tập xử lý tình huống nghiệp vụ.

Quy chế phối hợp góp phần cụ thể hóa chủ trương tăng cường phối hợp giữa 2 lực lượng

Ngoài ra, Binh chủng Hóa học còn cử cán bộ báo cáo chuyên đề về chất độc hóa học và các nguy cơ tác động đến đối tượng Cảnh vệ tại Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Tuy nhiên, trước tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch, đối tượng phản động, khủng bố ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, vũ khí hiện đại mang theo chất độc hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân nhằm tấn công, ám hại đối tượng Cảnh vệ. Cùng với đó là nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh mới, lạ, nguy hiểm, có tốc độ lây lan nhanh, khó kiểm soát.

Toàn cảnh Hội nghị

Mặt khác, việc phối hợp của 2 đơn vị thời gian qua mới chỉ dừng lại ở các kỳ cuộc bảo vệ, chưa có phối hợp trong trao đổi thông tin, huấn luyện, đào tạo, tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, đặc biệt là phối hợp diễn tập xử lý các tình huống nghiệp vụ phức tạp liên quan đến chất độc hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác cảnh vệ, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Binh chủng Hóa học đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của 2 cơ quan tích cực, chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ; đánh giá thực tiễn công tác phối hợp trong những năm qua; đồng thời nghiên cứu các quy định của Nhà nước, hai Bộ làm cơ sở xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong quá trình thực hiện, hai bên đã có nhiều cuộc trao đổi, lấy ý kiến chuyên môn, phối hợp khảo sát thực địa tại các khu vực mục tiêu bảo vệ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố về hoá học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo hai đơn vị khẳng định việc ký kết Quy chế phối hợp là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, trong thực hiện công tác cảnh vệ nói riêng.

Quy chế cũng sẽ tạo cơ sở để hai đơn vị phát huy thế mạnh chuyên môn, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, hiệp đồng lực lượng, huấn luyện, diễn tập và xử lý các tình huống liên quan đến yếu tố hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân.

Lãnh đạo hai bên thống nhất tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế cấp cao và các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước.