Từ 1/7: Lần đầu tiên, Bộ Công an được giao thẩm quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay

ANTD.VN - Từ 1-7 tới, Bộ Công an lần đầu được giao thẩm quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay, đồng thời Trung tâm dữ liệu an toàn hàng không quốc gia cũng chính thức được thành lập…

Nghị định 222/2026/NĐ-CP về Nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026 đã bổ sung Bộ Công an vào nhóm cơ quan có thẩm quyền cấp, sửa đổi và hủy bỏ phép bay.

Theo khoản 3 Điều 14 Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an được giao cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay đối với các chuyến bay được thực hiện bởi tàu bay của Bộ Công an phục vụ mục đích công vụ, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Bộ trưởng Bộ Công an được giao quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay thuộc thẩm quyền của mình.

Trong khi đó, Điều 14 Nghị định 125/2015/NĐ-CP chỉ quy định 3 cơ quan có thẩm quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay gồm Cục Lãnh sự, Cục Tác chiến và Cục Hàng không Việt Nam, không giao thẩm quyền cấp phép bay cho Bộ Công an cũng như chưa có quy định riêng đối với các chuyến bay do tàu bay của Bộ Công an thực hiện.

Có thể thấy, việc bổ sung Bộ Công an vào nhóm cơ quan có thẩm quyền cấp, sửa đổi và hủy bỏ phép bay là điểm mới đáng chú ý của Nghị định 222/2026 so với quy định hiện hành, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động bay phù hợp với Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2025.

Bên cạnh việc bổ sung thẩm quyền cho Bộ Công an, Nghị định 222/2026 cũng quy định cụ thể về việc thành lập Trung tâm dữ liệu an toàn hàng không quốc gia.

Theo khoản 1 Điều 31 Nghị định này, Trung tâm dữ liệu an toàn hàng không thực hiện chức năng quản lý, vận hành hệ thống thu thập, đánh giá và xử lý dữ liệu an toàn hàng không quốc gia theo quy định tại Điều 30 nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó khẩn nguy và giám sát an toàn hàng không theo quy định của pháp luật và ICAO.

Nhà chức trách hàng không Việt Nam thiết lập và duy trì hệ thống thu thập, đánh giá và xử lý dữ liệu an toàn hàng không. Hệ thống này được dùng để thu thập, lưu trữ, xử lý, phân tích, chia sẻ và sử dụng dữ liệu, thông tin an toàn từ các nguồn như: Hệ thống báo cáo an toàn bắt buộc; Báo cáo an toàn tự nguyện; Báo cáo tự nguyện; Báo cáo định kỳ; Các nguồn báo cáo, thông tin khác

Các dữ liệu nêu trên được sử dụng để nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro an toàn, phòng ngừa sự cố uy hiếp an toàn hàng không và bảo đảm việc phân loại, mã hóa dữ liệu phù hợp với tiêu chuẩn của ICAO.

Ngoài ra, hệ thống này phải hỗ trợ xây dựng, theo dõi và giám sát các chỉ số thực hiện an toàn; Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro; Phân tích, dự báo và cảnh báo an toàn hàng không; Xác định các biện pháp nhằm bảo đảm và nâng cao an toàn hàng không.

Như vậy, trung tâm dữ liệu an toàn hàng không quốc gia là đầu mối quản lý, vận hành hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý an toàn hàng không. Việc thành lập Trung tâm này giúp dữ liệu về an toàn hàng không được thu thập, xử lý, phân tích tập trung, từ đó hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ, cảnh báo rủi ro và nâng cao hiệu quả giám sát an toàn hàng không.