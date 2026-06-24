Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

ANTD.VN - Ngày 24/6/2026, tại Hà Nội, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương (CATW).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương…

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương.

Dự Hội nghị, về phía Đảng ủy CATW có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2026, Đảng ủy CATW tổ chức Hội nghị Đảng ủy CATW 6 tháng đầu năm 2026 để cho ý kiến đối với một số nội dung theo thẩm quyền.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu CATW lần thứ VIII và các nghị quyết chiến lược của Trung ương Đảng. Qua 01 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp và Công an địa phương 2 cấp, theo đó, việc lãnh đạo tổ chức triển khai các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tạo nền móng cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị hôm nay được tổ chức để rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng hiệu quả các mặt công tác trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026 của Đảng ủy CATW, Bộ Công an trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu CATW lần thứ VIII và Nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2026...

Tại Hội nghị, các đồng chí nghiên cứu, cho ý kiến vào các văn bản gồm: Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ CATW; Dự thảo Báo cáo sơ kết kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2026 của Bộ Công an; Báo cáo công việc Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã giải quyết giữa các kỳ họp…