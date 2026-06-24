Triển lãm "Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới”

ANTD.VN -Trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Trung ương Đoàn tổ chức trưng bày triển lãm với chủ đề “Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới" tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Hình tượng chuyến tàu thể hiện niềm tin, khát vọng và tinh thần tiên phong của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại mới

Triển lãm được tổ chức trong hai ngày 24 và 25/6/2026, trở thành không gian kết nối lịch sử, hiện tại và tương lai; nơi đại biểu, khách mời cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trải nghiệm những thành tựu nổi bật của tuổi trẻ Việt Nam và gửi gắm khát vọng, thông điệp hành động trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Lấy hình tượng “Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới” làm ý tưởng xuyên suốt, triển lãm không chỉ là một không gian trưng bày mà còn là một hành trình kể chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ. Trong hành trình ấy, thanh niên không đứng ngoài quan sát mà chính là những hành khách, người vận hành và nguồn động lực tạo nên chuyển động của con tàu hướng tới tương lai.

Gian giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ

Điểm khởi đầu của hành trình là sự kế thừa truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; điểm đến là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trong đó thanh niên là lực lượng quan trọng góp phần kiến tạo tương lai bằng trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Triển lãm tái hiện sinh động lịch sử hình thành, xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với lịch sử cách mạng Việt Nam; giới thiệu những dấu mốc quan trọng, các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc qua các thời kỳ, những phong trào hành động cách mạng tiêu biểu và dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong quá trình đồng hành cùng dân tộc.

Các gian hàng tại triển lãm

Bên cạnh dòng chảy lịch sử, triển lãm dành không gian giới thiệu những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Một điểm nhấn đặc biệt của triển lãm là không gian trải nghiệm công nghệ số, đại biểu được trực tiếp tương tác với những ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại đang được tuổi trẻ Việt Nam nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng trong thực tiễn.

Bên cạnh không gian triển lãm chung, các cụm tỉnh, thành đoàn, các đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn, các tổ chức thành viên và đơn vị sự nghiệp trực thuộc cũng tham gia trưng bày, giới thiệu những mô hình sáng tạo, phong trào tiêu biểu, sản phẩm nổi bật và những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua.