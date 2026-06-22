Bài học từ những tiếng gõ cửa giả danh shipper và phản xạ bấm số 111, 113

ANTD.VN - Hội trường phường Tây Hồ (Hà Nội) chật kín những khuôn mặt trẻ thơ. Không gian ngày cuối tuần biến thành một "sân khấu thực tế" - nơi hàng chục em nhỏ tập trung cao độ để học cách tự bảo vệ mình trước những cạm bẫy ngày hè.

Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội hướng dẫn các em nhỏ kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em và lừa đảo...

Ngày 21-6, chương trình tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em và an toàn, tiết kiệm điện do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Chữ thập đỏ phường Tây Hồ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội và Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội tổ chức, diễn ra đúng vào thời điểm học sinh bước vào kỳ nghỉ kéo dài.

Khi không gian sinh hoạt mở rộng ra ngoài tầm mắt của cha mẹ, cũng là lúc các mối nguy như xâm hại thể chất, tinh thần hay tai nạn rình rập các em rõ nhất.

Tại buổi tập huấn, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động không sử dụng những tập tài liệu dày cộp hay lý thuyết đọc chép.

Các chiến sĩ đi thẳng vào bản chất và phương thức hoạt động của loại tội phạm này: Tinh vi, biến tướng liên tục và luôn lợi dụng triệt để những 'khoảng trống' giám sát khi học sinh bước vào kỳ nghỉ dài.

Hiểm nguy không còn là câu chuyện xa xôi trên mặt báo, mà hiện hữu ngay sau những lời dụ dỗ đánh trúng tâm lý nhẹ dạ, hoặc ẩn khuất đằng sau sự lơ là, chủ quan của chính các bậc phụ huynh.

Những bài học thực tế từ kinh nghiệm đấu tranh, phá án được cô đọng lại, giúp các em hiểu rằng ranh giới giữa sự bình an và hiểm nguy đôi khi chỉ cách nhau đúng một khoảnh khắc mất cảnh giác.

Thực tế cho thấy, những tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần của trẻ thường bắt nguồn ngay trong cuộc sống thường nhật, đôi khi ở cả những không gian tưởng chừng như an toàn nhất.

Bầu không khí hội trường trở nên tập trung cao độ khi các chiến sĩ Cảnh sát cơ động bắt đầu dựng lại các tình huống thực tế. Các thủ đoạn tinh vi của kẻ xấu lần lượt được bóc tách: Giả danh nhân viên giao hàng (shipper), thợ sửa điện nước, hoặc người đến thu tiền dịch vụ để tiếp cận; cố tình chọn thời điểm trẻ ở nhà một mình; kiên trì đeo bám và chờ đợi sự sơ hở của phụ huynh.

Nhiều em ngồi im phăng phắc, ánh mắt chăm chú theo dõi từng động tác hướng dẫn thoát hiểm khi bị ôm chặt từ phía sau hay cách hô hoán để thu hút sự chú ý. Sau đó, không khí trở nên sôi động khi các em thi nhau xung phong để được lên sân khấu thực hành những kỹ năng thoát hiểm cơ bản nhất...

Hai đầu số khẩn cấp: 113 (Cảnh sát) và 111 (Đường dây nóng bảo vệ trẻ em quốc gia) được các chiến sĩ nhắc đi nhắc lại, lồng vào các trò chơi tương tác cho đến khi trở thành phản xạ nằm lòng của từng em.

Ở nửa sau của chương trình, các đoàn viên thanh niên EVN Hà Nội tiếp tục mang đến những bài học thực tế về an toàn điện trong mùa nắng nóng. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, các thiết bị điện trong nhà hoạt động liên tục, việc trẻ nhỏ ở nhà một mình mà thiếu kỹ năng sử dụng thiết bị điện rất dễ dẫn đến những sự cố đáng tiếc.

Từ những hành động tưởng chừng đơn giản như cách cắm phích điện không bị chạm tay vào phần kim loại, nhận biết mùi khét khi chập cháy, cho đến việc tắt các thiết bị khi không sử dụng đều được hướng dẫn một cách tỉ mỉ, dễ hiểu.

Không khí học tập được đan cài bằng những câu đố vui có thưởng, những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn khiến các kiến thức khô cứng trở nên dễ tiếp thu hơn. Buổi tập huấn khép lại khi quá trưa, nhiều em nhỏ ra về vẫn líu lo nhẩm lại hai con số 111 và 113. Đó không chỉ là kiến thức, mà là những phản xạ sinh tồn thực tế cần thiết, đồng hành cùng các em trong suốt mùa hè này.