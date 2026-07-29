Công an phường Bạch Mai giúp người dân nhận lại 950 triệu đồng do chuyển khoản nhầm

ANTD.VN - Công an phường Bạch Mai, Hà Nội vừa giúp đỡ một người dân nhận lại 950 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Ngày 28/7/2026, Công an phường Bạch Mai nhận được đề nghị hỗ trợ giúp đỡ của anh Nguyễn Đức Nhã (SN: 1977; Nơi thường trú: Đồng Thanh, Kim Động, Hưng Yên). Do sơ suất, anh đã chuyển khoản nhầm số tiền 950 triệu đồng cho một người lạ.

Anh Nguyễn Đức Nhã gửi thư cảm ơn Công an phường đã giúp nhận lại 950 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bạch Mai đã khẩn trương xác minh và nhanh chóng xác định chủ tài khoản đang sinh sống trên địa bàn phường Bạch Mai. Công an phường đã mời chủ tài khoản nhận tiền đến làm việc.

Quá trình làm việc, hai bên đối chiếu sao kê và giao dịch ngân hàng, sau đó anh Nhã được hoàn trả số tiền đã chuyển nhầm 950 triệu đồng.

Trong niềm vui mừng xúc động, anh Nhã đã viết thư cảm ơn Ban Chỉ huy Công an phường Bạch Mai đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tận tụy hỗ trợ người dân.

Qua vụ việc, Công an phường Bạch Mai khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền; khi phát hiện chuyển nhầm cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Trường hợp nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, cần chủ động phối hợp với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp, tránh phát sinh những hệ quả pháp lý không đáng có.

Công an phường Bạch Mai khẳng định sẽ tiếp tục kịp thời tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, văn minh.