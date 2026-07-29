Lần đầu tiên Việt Nam ghép thành công dương vật từ người cho chết não

ANTD.VN - Ngày 29/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông báo đã ghép thành công dương vật cho 1 bệnh nhân từ người cho chết não. Trước đó, thế giới từng ghi nhận 5 ca thực hiện phẫu thuật này.

Ca ghép diễn ra trong 6h đồng hồ với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa khác nhau

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, người được ghép là một bệnh nhân 43 tuổi. 4 năm trước do mắc bệnh lý nguy hiểm nên anh phải phẫu thuật cắt đoạn dương vật tại Trung tâm Nam học - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Người hiến tạng là một thanh niên không may gặp tai nạn giao thông dẫn đến chết não.

Sau ca phẫu thuật của 4 năm trước, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh nhưng do phần dương vật còn lại rất ngắn không thể đi tiểu như nam giới bình thường, chức năng tình dục gặp nhiều khó khăn nên tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề.

Những năm qua bệnh nhân luôn có nguyện vọng được ghép dương vật nhằm phục hồi hình thái, chức năng và từng bước trở lại cuộc sống bình thường. Đứng trước mong muốn của người bệnh, các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã quyết tâm thực hiện ca ghép đầu tiên này.

Sau khi được hội chẩn đa chuyên khoa và đánh giá đầy đủ về chuyên môn, miễn dịch, tâm lý cũng như các yếu tố đạo đức, người bệnh được xác định đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để chỉ định ghép dương vật.

Quyết định này được cân nhắc hết sức thận trọng, với mục tiêu phục hồi hình thái, chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ: "Trong ca ghép này, chúng tôi tái lập các cấu trúc giải phẫu của dương vật, bao gồm niệu đạo, thể xốp và thể hang, đồng thời dưới kính hiển vi tiến hành khâu nối các động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh có kích thước rất nhỏ.

Các kỹ thuật tái tạo và vi phẫu được phối hợp chặt chẽ trong suốt cuộc mổ, đòi hỏi độ chính xác rất cao nhằm bảo đảm sự sống của mảnh ghép và tạo điều kiện cho phục hồi chức năng".

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, theo các báo cáo trên y văn thế giới, đến nay mới có 5 ca ghép dương vật được công bố. Trong đó, ca gần đây nhất được công bố vào năm 2018.

Đây là ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam nên ê-kíp phải chuẩn bị rất kỹ về chuyên môn, xây dựng quy trình, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và phối hợp nhiều chuyên khoa như ghép tạng, nam học, vi phẫu, gây mê hồi sức, miễn dịch, giải phẫu bệnh.

Ca ghép này đánh dấu bước phát triển mới của ngoại khoa Việt Nam, khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật ghép mô phức hợp và thể hiện sự trưởng thành của hệ thống ghép tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Thành công của ca ghép không chỉ giúp người bệnh có cơ hội phục hồi hình thái, chức năng và chất lượng cuộc sống, mà còn đánh dấu bước tiến mới của y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép mô phức hợp.

Đây cũng là nền tảng để mở ra thêm cơ hội điều trị cho những bệnh nhân mất dương vật do ung thư, chấn thương hoặc tai nạn trong tương lai.