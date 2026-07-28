Công an phường Bạch Mai tri ân các Anh hùng, liệt sĩ

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 27/7, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Mở đầu chuỗi hoạt động, đồng chí Trung tá Vũ Thái Sơn- Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Bạch Mai đã dẫn đầu đoàn công tác của Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an phường đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường dẫn đầu đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, tập thể cán bộ Công an phường Bạch Mai đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Trước anh linh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bạch Mai nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Công an phường gặp mặt các đồng chí thương binh Công an nhân dân

Cũng trong ngày 27/7, đoàn công tác do đồng chí Trung tá Nguyễn Chí Viễn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an phường làm Trưởng đoàn cùng đại diện cấp ủy Tổ Tổng hợp, Đoàn thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an phường đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà tới gia đình đồng chí Trịnh Quang Huy, thương binh Công an nhân dân đang công tác tại Tổ Tổng hợp Công an phường. Những lời thăm hỏi ân cần, cùng những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, và trách nhiệm của tập thể đơn vị đối với cán bộ, chiến sĩ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Đoàn công tác do đồng chí Trung tá Nguyễn Chí Viễn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an phường làm Trưởng đoàn cùng đại diện cấp ủy Tổ Tổng hợp, Đoàn thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an phường đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà tới gia đình đồng chí Trịnh Quang Huy, thương binh Công an nhân dân đang công tác tại Tổ Tổng hợp Công an phường.

Cũng trong chuỗi các hoạt động tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Đảng ủy – UBND phường – Ban Chỉ huy Công an phường đã đến thắp hương tri ân cụ Nguyễn Phong Sắc tại địa chỉ 152 phố Bạch Mai.

Các hoạt động tri ân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” mà còn là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, khơi dậy tinh thần tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh trong lực lượng Công an nhân dân, từ đó không ngừng nỗ lực rèn luyện, cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân.