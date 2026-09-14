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Công an Hà Nội FC ra quân C1 châu Á gặp đối thủ mạnh cỡ nào?

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Băng Tâm

ANTD.VN - Gamba Osaka là một trong những CLB thành công nhất Nhật Bản, từng vô địch C1 châu Á, C2 châu Á, 2 lần vô địch J-League, và hiện sở hữu đội hình trị giá 16,38 triệu euro - gần gấp 3 giá trị đội hình Công an Hà Nội FC.

17h ngày 15-9, CLB Công an Hà Nội sẽ đại diện Việt Nam chính thức ra quân đấu trường AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) 2026/27 gặp chủ nhà Gamba Osaka.

Đây là đội bóng giàu thành tích của Nhật Bản, khi từng vô địch C1 châu Á 2008, vô địch C2 châu Á 2025/26, giành hạng ba FIFA Club World Cup 2008, bên cạnh 2 chức vô địch quốc gia, 1 chức vô địch hạng Nhất, 5 Cúp Hoàng đế, 2 Cúp Liên đoàn J-League và 2 Siêu cúp Nhật Bản.

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Gamba Osaka đăng quang Cúp C2 châu Á 2025/26 sau khi đánh bại đội bóng của Cristiano Ronaldo 1-0 tại chung kết

Ở mùa giải 2025/26, Gamba Osaka đã xuất sắc đánh bại Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội tại CLB Al Nassr 1-0 trong trận chung kết Cúp C2 châu Á - giải đấu mà họ đã thắng 10, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 13 trận.

Tại mùa 2026/27 này, Gamba Osaka sở hữu đội hình trị giá 16,38 triệu euro (khoảng 492 tỉ đồng), gần gấp ba CLB Công an Hà Nội - 6.45 triệu euro.

Cầu thủ đắt giá nhất của CLB Công an Hà Nội là Stefan Mauk có giá chuyển nhượng 600.000 euro, trong khi Gamba Osaka có tới 10 cầu thủ cao trên mức này.

Cầu thủ đắt giá nhất bên phía Gamba Osaka là tiền đạo cao 1m89 người Thổ Nhĩ Kỳ Deniz Hümmel - 2,5 triệu euro. Bên cạnh đó là những cầu thủ "triệu đô" khác như trung vệ đội trưởng Shinnosuke Nakatani (1,2 triệu euro), tiền đạo Welton (Brazil, 1,2 triệu euro), hậu vệ Riku Handa (1,2 triệu euro), tiền vệ Ryoya Yamashita (900.000 euro)...

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Gamba Osaka sở hữu đội hình 16,38 triệu euro
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Tiền đạo cao 1m89 người Thổ Nhĩ Kỳ Deniz Hümmel (giữa) có giá 2,5 triệu euro

Ở trận ra quân C1 châu Á vào chiều mai, Gamba Osaka ngoài đẳng cấp được đánh giá cao hơn còn có lợi thế sân nhà. Dù vậy, CLB Công an Hà Nội cũng có cơ sở để tự tin nhập cuộc với quyết tâm giành điểm.

So về phong độ, CLB Công an Hà Nội vượt trội khi toàn thắng cả 4 trận đầu mùa 2026/27 trên 3 đấu trường: thắng Adelaide United (Australia) 2-0 trận play-off, thắng Công an TP.HCM 5-0 và giành Siêu cúp quốc gia, thắng Hà Tĩnh 2-0 và thắng Thể Công Viettel 1-0 tại V-League.

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CLB Công an Hà Nội tích cực tập luyện tại Nhật Bản, sẵn sàng đấu chủ nhà Gamba Osaka

Trong khi đó, Gamba Osaka sau 7 trận tại giải VĐQG Nhật Bản 2026/27 mới thắng 2 và thua tới 5, tạm xếp hạng 15 trên bảng xếp hạng.

Tại vòng bảng C1 châu Á mùa này, 16 đội khu vực phía Đông - bao gồm Công an Hà Nội - sẽ thi đấu tổng cộng 8 trận, bao gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Kết thúc vòng bảng, 8 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào đấu loại trực tiếp.

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Từ khóa:

#Công an Hà Nội FC #C1 châu Á #AFC Champions League 2026/27 #Gamba Osaka

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