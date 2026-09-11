Thông báo tổ chức “Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 Cúp Number 1 Active"

ANTD.VN - Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Hà Nội đã tổ chức thành công 24 mùa giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo An ninh Thủ đô, với sự tham gia của hàng trăm nghìn học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những giải thể thao phong trào có quy mô, uy tín lớn nhất hiện nay trên cả nước, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong giới học sinh Thủ đô.

Năm 2026, kỷ niệm 50 năm Báo An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên (15-8-1976 / 15-8-2026), Báo An ninh Thủ đô tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Hà Nội tổ chức Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

125 đội tham dự mùa giải 2025 tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Đây là Giải bóng đá phong trào của thành phố Hà Nội dành cho học sinh trong hệ thống các trường THPT (công lập, bán công, dân lập) do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quản lý. Các trận thi đấu của Giải được tiến hành vào chiều thứ Tư và ngày Chủ nhật hằng tuần trên Sân vận động Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh (số 101 đường Xuân La, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội).

Trân trọng kính mời các trường THPT tham gia, tải và hoàn thiện hồ sơ thi đấu bằng hình thức tải hồ sơ online TẠI ĐÂY (tải bằng máy tính).

Nhận hồ sơ đăng ký tham gia Giải đến hạn chót: 17 giờ ngày 25/9/2026.

Các trường chỉ được xem là đã đăng ký tham gia Giải hợp lệ khi: Ban Tổ chức nhận được giấy giới thiệu của Ban Giám hiệu nhà trường đồng ý đăng ký tham gia Giải và nộp lệ phí thi đấu: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) trước 17 giờ ngày 25/9/2026. Lệ phí thi đấu nộp cùng với hồ sơ thi đấu tại trụ sở Tòa soạn báo An ninh Thủ đô: 82 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Sau 17 giờ ngày 25/9/2026, Ban Tổ chức Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active không tiếp nhận thêm trường nào đăng ký tham gia Giải.

Các đội được vào thi đấu giai đoạn 2 nộp thêm 1.000.000 đồng (nộp sau khi kết thúc giai đoạn 1). Các đội vào vòng bán kết nộp thêm 1.000.000 đồng.

Lễ bốc thăm chia bảng thi đấu sẽ được Ban Tổ chức thông báo đến các trường sau khi chốt danh sách. Lễ Khai mạc Giải và Lịch thi đấu sẽ được Ban Tổ chức thông báo sau Lễ bốc thăm chia bảng.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

1- Đ/c Trần Lan Phượng, Ban Trị sự Báo An ninh Thủ đô tiếp nhận đăng ký thi đấu, nhận điều lệ Giải, hồ sơ thi đấu, lệ phí thi đấu (ĐT: 0243.942.6355 hoặc 0947.930.707).

2- Đ/c Trần Việt Anh, Thường trực Ban Tổ chức Giải (ĐT: 0913.533.978).

Trân trọng thông báo.

Ban Tổ Chức Giải Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội

Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 Cúp Number 1 Active