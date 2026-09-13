Sahako tạo bất ngờ, hẹn Thái Sơn Bắc ở chung kết futsal Cúp Quốc gia 2026

ANTD.VN - Sahako đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Thái Sơn Nam TP.HCM với tỷ số 5-4 để giành quyền vào chung kết Giải futsal Cúp Quốc gia 2026, nơi họ sẽ đối đầu đương kim vô địch Thái Sơn Bắc.

Ở trận bán kết 1, đương kim vô địch Thái Sơn Bắc giành chiến thắng 2-1 trước Tân Hiệp Hưng TP.HCM để giành quyền vào chung kết, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Trong khi trận bán kết 2 chứng kiến bất ngờ, khi Sahako đánh bại Thái Sơn Nam TP.HCM 5-4, với màn rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính.

Dù bị đánh giá thấp hơn song Sahako đã ghi liên tiếp 2 bàn nhờ công Xuân Linh và Xuân Vũ thay nhau lập công trong 6 phút đầu trận. Thái Sơn Nam TP.HCM đẩy cao đội hình, tạo sức ép lớn và có bàn rút ngắn 1-2 nhờ công Anh Duy ở phút 11. Sang phút 23, Lý Đăng Hưng lập lại khoảng cách 2 bàn cho Sahako với pha dứt điểm hiểm hóc.

Sahako xuất sắc đánh bại Thái Sơn Nam TP.HCM 5-4 để giành quyền vào chung kết

Kịch tính được đẩy lên cao ngay trước khi hiệp đấu khép lại khi Moreira của Sahako nhận thẻ đỏ. Đội bóng này phải thi đấu thiếu người trong thời gian đầu hiệp 2, mở ra cơ hội để Thái Sơn Nam TP.HCM tìm kiếm bàn gỡ.

Sahako phòng ngự kiên cường và chỉ đến những giây cuối của khoảng thời gian chơi hơn người, Thái Sơn Nam TP.HCM mới có bàn thắng. Thịnh Phát lập công sau đường chuyền của Nhân Gia Hưng, rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Tuy nhiên, Sahako tiếp tục cho thấy bản lĩnh. Phút 32, Lý Đăng Hưng đặt lòng hiểm hóc vào góc cao, nâng tỷ số lên 4-2.

Thái Sơn Nam TP.HCM lập tức đáp trả. Chỉ một phút sau, đội trưởng Châu Đoàn Phát dứt điểm chính xác, rút ngắn tỷ số xuống 3-4.

Đến phút 35, Huỳnh Mi Woen tận dụng cơ hội ghi bàn, đưa Sahako dẫn 5-3. Thái Sơn Nam TP.HCM chuyển sang chơi power-play và có bàn rút ngắn tỷ số xuống 4-5 ở phút 38 sau pha đá phản lưới nhà của Lý Đăng Hưng.

Hai phút cuối trở thành màn thử thách thực sự đối với hàng phòng ngự Sahako. Thái Sơn Nam TP.HCM dồn toàn lực tấn công, nhưng Sahako vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng 5-4.

Kết quả này đưa Sahako vào chung kết gặp Thái Sơn Bắc lúc 17h30 ngày 14-9, trong khi hai đội thua bán kết là Thái Sơn Nam TP.HCM và Tân Hiệp Hưng TP.HCM gặp nhau ở trận tranh hạng Ba.