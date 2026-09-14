Đội tuyển đầu tiên của Việt Nam xuất trận ASIAD 2026

Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026 sẽ chính thức khai mạc ngày 19-9 tới tại Nhật Bản, song một số môn - bao gồm bóng đá nữ - đã tranh tài từ những ngày trước đó.

14h hôm nay 14-9, tuyển nữ Việt Nam ra quân bảng E môn bóng đá nữ gặp Đài Bắc Trung Hoa, với quyết tâm giành chiến thắng.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng xuất trận ASIAD 2026

Trước khi tranh tài Á vận hội, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có 5 tuần chuẩn bị, bao gồm 1 chuyến tập huấn Trung Quốc kéo dài 10 ngày. Đội có 5 trận giao hữu, đáng chú ý là cuộc so tài với tuyển nữ Trung Quốc.

Ở buổi tập cuối cùng trước trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, ban huấn luyện tập trung rà soát và hoàn thiện những yêu cầu về chiến thuật, củng cố khả năng phối hợp giữa các tuyến và duy trì sự tập trung.

HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cho biết hiện toàn đội có sức khỏe tốt, sẵn sàng chinh phục đấu trường ASIAD - sân chơi mà tuyển nữ Việt Nam từng xếp hạng 4 mùa 2014 dưới thời HLV Mai Đức Chung.

Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 14-9 với 12 đội tuyển, chia thành 3 bảng. Tại bảng E, Việt Nam sẽ lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa (14-9), chủ nhà Nhật Bản (17-9) và Thái Lan (21-9).

Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Đây cũng là mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam ở giải đấu ra mắt HLV trưởng Hoàng Văn Phúc.

Đặc biệt, bóng đá nữ là đội tuyển lĩnh ấn tiên phong cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Tất cả đều hy vọng vào một chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa để có khởi đầu hanh thông, giúp đoàn Việt Nam thêm tự tin, quyết tâm hướng tới chinh phục mục tiêu giành tối thiểu 4 Huy chương Vàng tại Á vận hội này.